Tudomány

A Dunakanyarban is látható volt a sarki fény - videó

A jelenség nálunk ritka, de mivel a Nap aktívabb ciklusában van, ezentúl többször is előfordulhat. 2023.02.28 07:59 ma.hu

A Dunakanyarban is látható volt vasárnap éjszaka a sarki fény. A jelenséget egy erősebb napkitörés okozta, ami bejutott a Föld légkörébe és hozzánk is elért. A jelenség nálunk ritka, de mivel a Nap aktívabb ciklusában van, ezentúl többször is előfordulhat.