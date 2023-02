Tudomány

Oroszország elsüllyesztette a megsérült Progressz MSZ-21 teherűrhajót

Sikeresen, ellenőrzött körülmények között elsüllyesztettek vasárnap egy megsérült teherűrhajót a Csendes-óceánban - jelentette be a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat, amelyet az Interfax orosz hírügynökség idézett.



A vállalat február 11-én közölte, hogy megmagyarázhatatlan nyomáscsökkenést tapasztaltak a Progressz MSZ-21-ben, amely az eredeti tervek szerint február 18-án vált volna le a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), amelyhez tavaly októberben kapcsolódott. Az űrhajót ekkor elzárták az állomás többi részétől, és vizsgálatot rendeltek el. A károsodás okát nem tudták megtalálni, de úgy döntöttek, hogy elővigyázatosságból megsemmisítik az űrhajót.



A mostani bejelentés szerint a Progresszt sikeresen leválasztották a Föld körüli pályáról, és beléptették a légtérbe, ahol részben elégett, megmaradt darabjai pedig a Csendes-óceán déli részén, biztonságos területen a vízbe zuhantak és elsüllyedtek.



A vizsgálat késleltette az űrállomáson lévő két orosz és egy amerikai űrhajós hazaszállítását is. Szergej Prokopjevért, Dimitrij Petelinért és Frank Rubióért az új tervek szerint márciusban indul űrhajó a kazahsztáni Bajkonur űrállomásról.



Az ISS az egyike azon ritka területeknek, amelyeken Moszkva és Washington az ukrajnai háború és az amiatti nemzetközi szankciók ellenére is együttműködik.