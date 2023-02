Tudomány-kutatás

A TTK kutatóinak felfedezése hozzájárulhat a kemoterápia mellékhatásainak csökkentéséhez

A kemoterápiás szerek szelektivitásának növelése céljából olyan zöld, narancssárga vagy vörös fénnyel lehasítható vízoldható blokkolócsoportokat azonosítottak legújabb kutatásukban az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Szerves Kémiai Intézetének munkatársai, amelyek lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai alkalmazását.



Az eredményeket bemutató publikáció a Journal of the American Chemical Society című kémiai folyóiratban jelent meg február 8-án - közölte az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) pénteken.



A terápiás szerek mellékhatásainak minimalizálása napjaink egyik legégetőbb kihívása. A hatóanyagok célzott bevitelével elvileg elkerülhető a gyógyszereknek az egészséges sejtek pusztulását okozó nemkívánatos hatása. A kemoterapeutikumok hatóanyagainak szelektív alkalmazására több megközelítés is létezik, ám e téren jelenleg is számos megoldandó feladat vár a kutatókra. Ilyen ígéretes eljárás a terápiás szerek fény segítségével történő, térben és időben kontrollált aktiválása - írták a közleményben.



A fénnyel aktiválható kemoterápia a hatóanyagok aktivitását kémiailag átmenetileg blokkoló csoportok alkalmazásán alapul. Ezek fénnyel történő besugárzása kiváltja a hatóanyag felszabadulását, amely révén az újra aktívvá válik. Az eljárás átültetése az orvosi gyakorlatba eddig azért nem volt lehetséges, mert az ilyen fényérzékeny blokkolócsoportok vagy csak az egészséget károsító UV tartományban voltak aktiválhatók, vagy rossz volt a vízoldhatóságuk.



A TTK Kémiai Biológia Kutatócsoportjának munkatársai legújabb kutatásuk során olyan vízoldható, zöld, narancssárga vagy vörös fénnyel lehasítható blokkolócsoportokat azonosítottak, amelyekkel az említett akadályok leküzdhetők, és így lehetővé válik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai alkalmazása - áll a közleményben.