Állati

Angliában hagyta ott egy jura korszaki, hatalmas húsevő dinoszaurusz a lábnyomát

A lábnyomot feltehetően egy nagy termetű, a középső jura korból származó theropoda dinoszaurusz hagyta hátra, és úgy tűnik, hogy ez az egyik legnagyobb nyom, amelyet eddig a területen felfedeztek. 2023.02.19 20:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas megkövesedett lábnyomot fedeztek fel Angliában, Yorkshire partjainál, amelyet egy hatalmas dinoszaurusz hagyott hátra mintegy 166 millió évvel ezelőtt.



A lábnyomot eredetileg még 2021-ben fedezték fel a Scalby Formáció néven ismert területen, ahol már számos megkövesedett dinoszaurusznyomot találtak.



A 3,3 láb hosszú (körülbelül 1 méter hosszú) lábnyom az egyik legnagyobb dinoszaurusznyomnak tűnik, amelyet a területen találtak.



"Nem hittem el, amit láttam, kétszer is meg kellett néznem" - idézte a média Mary Woods régésznőt, aki a leletet készítette. "Láttam már néhány kisebb lenyomatot, amikor a barátaimmal kirándultam, de ehhez foghatót még nem.



A Proceedings of the Yorkshire Geological Society folyóiratban a héten megjelent tanulmányban Woods és kollégái azt állítják, hogy a lábnyomot egy nagy termetű theropoda dinoszaurusz hagyta a középső jura korból.



Dr. Dean Lomax, arról is kifejtette gondolatait, hogy mit kereshetett ez a húsevő dinoszaurusz a kérdéses lenyomat elhagyásának idején.



"A lábnyom jellemzői akár arra is utalhatnak, hogy ez a nagy ragadozó guggolt, mielőtt felállt volna" - mondta Lomax állítólag.