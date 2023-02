Videó: NASA megerősítette a 450 kilogrammos meteor érkezését, amely Texas városába csapódott be

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA megerősítette egy 450 kilogrammos, 60 centiméteres meteorit szerda késő esti érkezését, amely a texasi McAllenben hullott le. Az ügynökség térképeket is közzétett, amelyeken az objektum feltételezett leszállóhelye látható.



"Bár a meteoritok általában nagy sebességgel csapódnak be a Föld légkörébe, a légkörben való haladásuk során lelassulnak, és apró darabokra törnek, mielőtt a földbe csapódnak. A meteoritok gyorsan lehűlnek, és általában nem jelentenek veszélyt a lakosságra" - áll a NASA közleményében.



"A McAllen feletti égbolton látott meteor emlékeztet arra, hogy a NASA és más szervezetek számára szükség van a Föld jobb megértésére és védelmére, a tudományos és mérnöki szakértelem egyesítésére az emberes űrkutatás előmozdítása érdekében, a földi és bolygókutatás integrálására a Naprendszer jobb megértése érdekében, valamint a kockázat csökkentésével a sikeres űrmissziók előmozdítására" - áll a közleményben.



A meteorit lezuhanását a becsapódás helyének közelében lévő házak ablakainak rezgése és egy rövid, éles rázkódás jelezte a földön - jelentette a helyi média.

You can hear the meteorite explosion #Mcallen #Mission pic.twitter.com/W2Eb1Yci5o