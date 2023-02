Tudomány

Régi zsidó rituális fürdőre bukkantak Lengyelországban

Építési munkák során egy feltehetőleg 17. századi zsidó rituális fürdőt (mikve) találtak a dél-lengyelországi Oswiecimben - közölte csütörtökön a helyi zsidótörténeti múzeum igazgatója.



A 19. század második felében épített, de a második világháború idején a németek által lerombolt oswiecimi Nagy Zsinagóga szomszédságában januárban már megtalálták egy, a második világháború előtti időszakból származó mikve maradványait - mondta el a PAP hírügynökségnek Tomasz Kuncewicz múzeumigazgató.



Minden arra utal, hogy a 20. század eleji mikve szomszédságában most egy második, sokkal régebbi fürdőt találtak - számolt be róla Kuncewicz. Megítélése szerint a fürdő a zsidók oswiecimi letelepedése elején, a 17. században jöhetett létre.



Az igazgató példa nélkülinek nevezte, hogy a fapadokkal és falépcsőkkel ellátott, pincére emlékeztető helyiség jó állapotban maradt fenn. A leletet jelenleg műemlékvédők vizsgálják.



A középkorban alapított Oswiecim városában a 16. század közepén telepedtek le első zsidó lakosok, akik az 1920-as években a helyi lakosság már több mint 40 százalékát alkották. A második világháború idején többségüket a németek meggyilkolták.



A Harmadik Birodalomhoz csatolt városban a náci németek hozták létre a hírhedt auschwitzi haláltábort, ez lett az európai zsidók megsemmisítésének fő színhelye.



A holokauszt áldozatainak emlékét őrző auschwitzi múzeumon kívül Oswiecimben 2000-től a zsidótörténeti múzeum is működik, a város központjában található intézmény a helyi zsidóság négyszáz éves történetét mutatja be.



Lengyelországban a világ legnagyobb zsidó diaszpórája élt évszázadokon át: a második világháború előtt a 3,3 millió lengyel zsidó a lakosság egytizedét adta. Az egész lengyelországi zsidó közösség több mint ezeréves útját a Lengyel Zsidóság Történeti Múzeumában (POLIN) mutatják be, amely 2014-ben nyílt meg Varsóban.