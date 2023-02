Orvostudomány

Nyitott hasfallal született kisfiút mentettek meg a szegedi gyermekklinikán

Ritka fejlődési rendellenességgel született kétéves kisfiút műtöttek meg a szegedi gyermekklinikán, a hódmezővásárhelyi gyermek várhatóan teljes értékű életet élhet majd - tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a hasonló rendellenességgel, a hasfal záródási zavarával születő gyermekeknél különböző mértékben türemkednek elő a hasi szervek, amelyeket a hashártyából és magzatburokból álló tömlő fed. Az egészséges magzati fejlődés során a belső hasi szervek először a testen kívül fejlődnek ki, majd a hasüregbe húzódnak vissza, ezt követően a hasfal zárul. A veleszületett hasfalzáródási rendellenességek műtéti kezelése többnyire szövődménymentesen megoldható, de súlyos, ritka formája, amikor az egész máj és a többi hasi szerv is a hasüregen kívül helyezkedik el. Ennek kezelése bonyolult, több lépésben végezhető el.



A kisfiú koraszülöttként, császármetszéssel jött a világra, és minden hasi szerve a hasfalon kívülre esett. Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ orvosai Kovács Tamás vezetésével korábban három műtétet hajtottak végre rajta.



A negyedik beavatkozásban - és várhatóan majd az ötödikben is - Amulya Saxena, a világ egyik legismertebb és legelismertebb gyermeksebész professzora volt a szegedi orvosok segítségére. A kisfiú esetében ugyanis olyan elváltozásról volt szó, amely rendkívüli kihívások elé állította a szegedi orvosokat. A hasüregen kívül található szervek nagyon sérülékenyek, ezért nem helyezhetők vissza egy lépésben.



A legutóbbi, negyedik műtét során a hasűri szervek nagy részét vissza tudták helyezni, és egy természetes kollagén tartalmú hálóval kisebbítette a hasfali hiányt. A háló segíti az izmok regenerálódását is.



A következő beavatkozással a szakemberek reményei szerint végleg orvosolni tudják majd a problémát. A cél az, hogy amire a kisfiú óvodás lesz, addigra minden a helyére kerüljön, és a fiú teljes értékű életet élhessen. A modern szakellátásban részesülő gyermekek 90-100 százaléka egyébként maradandó egészségkárosodás nélküli képes minderre - áll a közleményben.