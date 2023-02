Orvostudomány

Sikeres volt az első hazai végtagmegtartó medenceműtét a Semmelweis Egyetemen

Először ültettek be speciális medenceimplantátumot Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen (SE).



Az egyetem hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a beavatkozást egy 31 éves nőbetegen végezték el rosszindulatú csontdaganat miatt. Az operáció során eltávolították az érintett medencecsontot, a helyébe pedig egy egyedileg, a betegnek legyártott speciális medenceimplantátumot ültettek be.



Idézték a közleményben Perlaky Tamást, az ortopédiai klinika egyetemi tanársegédjét, csont- és lágyrésztumor-specialistát, aki elmondta: nagyon bonyolult folyamatról van szó, a műtét pontos megtervezése, a beteg felkészítése, az implantátum legyártása több hónapot vett igénybe. A műtétnél nemcsak az volt fontos, hogy az implantátum a megfelelő helyre kerüljön, hanem az is, hogy azt a beteg majd használni is tudja, tehát menni, sétálni, adott esetben kirándulni is tudjon, ehhez pedig az kellett, hogy megmaradjanak az izomtapadások, és az izmok jól működjenek. A járáshoz szükséges izmok jelentős része a csípőlapátról ered, ha ezt kiveszik, az izmok összeugranak és működésképtelenek lesznek. Ezeket vissza kell rögzíteni, hogy a beteg ne sántítson - ismertette.



Hozzátette: korábban a kivett csontokat nem pótolták, így a végtag lerövidült, az izmokat nem lehetett visszarögzíteni úgy, hogy a beteg teljes életet élhessen. Ilyen esetekben csak járókerettel, a lakásban tudott mozogni.



A műtét után legfontosabb az implantátum végleges és stabil rögzülése a csontban, illetve a visszarögzített izmok elhegesedése, hogy ne szakadjanak le az első lépésnél. Ezért a végtagot 6-8 hétig nem lehet terhelni - magyarázta a szakember.



Az SE ortopédiai klinikáján évente 10-12 medencecsont-eltávolító operációt végeznek, ezek azonban jellemzően nem végtagmegtartó beavatkozások - írták. Ennek egyik oka, hogy nem minden beteg alkalmas erre a fajta műtétre, ez függ a betegségtől, a daganat elhelyezkedésétől, és nagyon sok mindent kell összehangolni ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást el lehessen végezni. Ebben az esetben az új implantátummal a beteg teljes életet élhet majd - tette hozzá Perlaky Tamás.



A jelen eljárást egyedi méltányossággal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatta. Az első ilyen típusú hazai műtétnek azért is nagy a jelentősége, mert Hollandiában, Németországban, Angliában, az ottani nagy centrumokban is évente csak néhány ilyen beavatkozást végeznek - olvasható a közleményben.



