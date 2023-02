Tudomány

Neumann János matematikusra emlékeztek szülőházánál Budapesten

Fotó: MTI/Mónus Márton

Neumann János világhírű matematikusra emlékeztek halálának 66. évfordulóján, szerdán szülőházánál Budapesten a Neumann-emlékév programjaként.



A koszorúzási ünnepségen Alföldi István, az eseményt szervező Neumann Társaság korábbi ügyvezetője kiemelte Neumann János egyéniségét és fantasztikus tudását, amely mindenkit lenyűgözött és ma is hatással van ránk.



"Can we survive technology?" (Túlélhetjük-e a technikát?) - tette fel a kérdést Neumann Jánost idézve Alföldi István, hozzátéve, hogy Neumann szerint a technológiai fejlődést, "amelynek sebessége mára szinte követhetetlenné vált", három módon lehet kordában tartani: türelemmel, rugalmassággal és értelemmel. Manapság azonban egyre inkább előtérbe kerül a felelősség kérdése is - mutatott rá.



Mint hangsúlyozta, fel kell készülni és segíteni kell felkészíteni mindenkit egy a maitól jelentősen eltérő világ létrejöttére. "A szingularitás, amelynek elérése után semmi sem lesz olyan, mint előtte, már a kapuban van" - figyelmeztetett, hozzátéve, mindenkinek felelőssége van abban, hogy a mesterséges intelligencia és az emberiség együtt, kéz a kézben haladjon és ne egy disztópikus forgatókönyv valósuljon meg.



Molnár András, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese az ünnepségen kiemelte: nagy megtiszteltetés számukra, hogy részt vehetnek a rendezvényen és az emlékév programjaiban is együttműködhetnek a Neumann Társasággal.



Mint fogalmazott, Neumann János lángelme volt, szellemi öröksége mindenhol tetten érhető, ahol működik digitális, Neumann-elvű számítógép, de munkássága ennél sokkal szerteágazóbb.



Neumann János amellett, hogy hihetetlen mennyiségű tudományos eredményt halmozott fel számos területen, elméleti eredményeit a gyakorlatba is igyekezett átültetni. Ez az az örökség, amelyet a nevét viselő informatikai karon tovább visznek - hangsúlyozta Molnár András, hozzátéve: arra tanítják hallgatóikat, hogy lássák meg mindenben a lehetőséget, értsék meg az összefüggéseket.



Az ünnepségen Pálfy Péter Pál, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke felidézte, hogy Neumann János gondolkodásának középpontjában a matematika állt, mindenféle informatikai, atomfizikai, közgazdaságtani, műszaki meteorológiai kérdés mögött a lényeget megragadó matematikai modellt találta meg. Nem véletlen, hogy 1951-ben az Amerikai Matematikai Társaság elnökévé választották - tette hozzá.



"Briliáns tehetsége kellett ahhoz, hogy életének alig több mint 53 éve alatt a tudomány ennyi területén, a matematikában, a fizikában, a közgazdaságtanban és a számítógéptudományban alkosson világra szóló eredményeket, de mindezek mögött hatalmas munka, folyamatos gondolkodás húzódott meg" - mondta.

Az ünnepségen Balogh-Madár Emese, az V. kerület, Belváros-Lipótváros alpolgármestere; Menyhárt Erika, a BMSZC Neumann János Informatikai Technikum igazgatója és Wéber Tamás, a SERCO Informatika Zrt. vezérigazgatója is méltatta Neumann János életművét.



A BMSZC Neumann János Informatikai Technikum diákjai rövid műsort adtak a 66 éve elhunyt tudós emlékére, valamint Fodor Tamás színművész tolmácsolásában részlet hangzott el Dénes Gábor Elképzelt beszélgetés Neumann Jánossal című drámájából. Ezt követően az ünnepség résztvevői koszorút helyeztek el a matematikus szülőházának emléktáblájánál.



A Neumann Társaság 2023-ban egész éven át tartó programsorozattal emlékezik a százhúsz éve született Neumann Jánosra. Az emlékév egyik kiemelt eseménye a Nemzetközi Informatikai Olimpia lesz, amelyet Szegeden rendeznek meg augusztus végén. Emellett a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) interdiszciplináris konferenciát tartanak szeptemberben, Balatonfüreden pedig emlékfaültetéssel tisztelegnek Neumann János előtt. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsát ki a jubileum alkalmából.



Az emlékév eseményei között szerepel még tudománytörténeti vándorkiállítás, képzőművészeti tárlat, valamint egy Neumann János gondolatiságát bemutató díszalbum megjelentetése is. Az emlékévről további információ olvasható a https://n120.njszt.hu/ oldalon.