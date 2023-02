A Rolls-Royce nukleáris reaktort fejleszt, amely a Holdon is képes energiát szolgáltatni

Az űrügynökségek és a kereskedelmi űrkutatási ipar számára a következő két évtized prioritásai egyértelműek. Először is, az Apollo-korszak óta először űrhajósokat küldenek a Holdra, ahol olyan állandó infrastruktúrát kell létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig ott tartózkodjanak. Ezután az első legénységi küldetéseket a Marsra küldik, majd 26 havonta további küldetések következnek, amelyek a felszíni élőhelyek (és talán egy állandó bázis) létrehozásában csúcsosodnak ki. E célok elérése érdekében az űrügynökségek a következő generációs meghajtási, energiaellátási és életfenntartó rendszereket vizsgálják.



Ide tartozik a napelemes meghajtás (SEP), ahol a napenergiát a rendkívül üzemanyag-hatékony Hall-hatású hajtóművek meghajtására használják. Hasonlóképpen vizsgálják a nukleáris termikus meghajtást (NTP) és a kompakt atomreaktorokat, amelyek rövidebb átrepülési időt tesznek lehetővé, és folyamatos energiaellátást biztosítanak a holdi és marsi élőhelyek számára. A NASA-n kívül az Egyesült Királyság Űrügynöksége (UKSA) is együttműködik a Rolls-Royce-szal az űrkutatáshoz szükséges nukleáris rendszerek kifejlesztésében. A nemzetközi autó- és űrkutatási óriás egy nemrégiben közzétett tweetben ízelítőt adott arról, hogyan fog kinézni a "mikroreaktoruk".

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDx pic.twitter.com/wkXmZgzhrs