Tudomány

50 ezer év után újra meglátogatta a Naprendszert a zöld üstökös - videó

Az égi jelenség szerdán kerül legközelebb a Földhöz, de már most is látványos felvételek készültek. Magyar csillagászok is sorra teszik közzé észleléseiket, amelyeket érzékeny kamerákkal rögzítettek. Február első napjaiban szabad szemmel is megfigyelhető lesz az üstökös.