Tudomány

Ősi keleti textileket találtak az "izraeli selyemúton" a régészek

A kutatók több száz, mintegy 1200 éves, színes textildarabra, valamint számos távol-keletről származó tárgyra leltek ásatásukon a nemzetközi kereskedelmet biztosító, ősi "izraeli selyemúton". 2023.01.20 11:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ősi, Kínából és Indiából származó textilmaradványokat találtak a régészek az "izraeli selyemúton", a dél-izraeli Arava-sivatagban - jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).



A kutatók több száz, mintegy 1200 éves, színes textildarabra, valamint számos távol-keletről származó tárgyra leltek ásatásukon a nemzetközi kereskedelmet biztosító, ősi "izraeli selyemúton".



Ez a "selyemút" eltért a hagyományos útvonalaktól. Izrael északi részétől délre haladt az illatszereket szállító utak mentén, átszelte az Arava-sivatagot, majd csatlakozott az Izrael földjén észak-déli irányban áthaladó, s a földközi-tengeri kikötőkhöz tartó utakhoz - nyilatkozta IAA Facebook fiókjának az ásatásokat vezető Bar-Oz professzor.



"Ez volt az áruk Kínából Európába szállításának fő szárazföldi kereskedelmi útvonala, mely Indián, a Közel-Keleten és Egyiptomon haladt keresztül. A megtalált termékek és a kereskedelmi távolságok globális folyamatokról tanúskodnak a Közel-Keleten az időszámításunk szerinti első évezred végén" - tette hozzá a régész.



Minderre egy egykori szemétdomb feltárása alapján következtetnek, melyből megismerhetőek a helyi lakosok és az ősi karavános kereskedők mindennapjai, és a keletről oda-vissza szállított egzotikus áruk is.



Az i.sz. 7-8. századi, a térség korai iszlám korszakából származó szemétmaradványokban textildarabokat, ruházati- és higiéniai cikkeket is találtak, például fülpucoló botokat, kötszereket, bőrpántokat, zoknit, cipőtalpat, fésűt, valamint ses-bes játékkockákat. A textíliát a régi korokban újra és újra felhasználták, egészen addig, amíg el nem foszlottak.



"A leletek között számos import termék volt, benne Indiára jellemző dekoratív mintázatú szövetek, Kínából származó selyem, melyeket korábban ebből az időszakból nem találtak Izraelben" - hangsúlyozta Orit Shamir, az IAA textilszakértője. "A maradványok gazdagsága és bősége jelentős keresletről tanúskodik a keleti luxustermékek iránt" -tette hozzá.



Felfedeztek olyan bonyolult szövésű textileket is, amilyeneket a mai napig készítenek Iránban és más közép-ázsiai országokban a szőnyeggyártásban. Az anyagok színei is kiválóan fennmaradtak az eltelt évszázadok ellenére: a kék indigóból nyert árnyalatai, a pirosak és a barna szín változatai.



Az ásatásokat közösen vezette a Haifai Egyetem régészeti tanszékén oktató Guy Bar-Oz professzor, szintén az egyetem dolgozó Nofar Samir, az IAA részéről Orit Samir, a Ben Gurion Egyetemről Roi Galili, és a németországi, göttingeni egyetemről Britt Hildebrandt.