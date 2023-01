Tudomány

Február elején ér földközelbe a Magyarországról is látható üstökös

Február elején ér földközelbe a zöldes fényben derengő C/2022 E3 (ZTF) nevű üstökös, amely Magyarországról is látható lesz.



A kométa várhatóan 4,5 magnitúdós fényessége már elég ahhoz, hogy sötét, fényszennyezéstől mentes égbolton akár még szabad szemmel is megpillantható legyen, egy kis kézitávcsőben pedig biztosan látszik majd.



A Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleménye szerint az üstökös most még csak hajnalban emelkedik magasra, de február elsejei földközelségekor már este is jól látszik. Február 7-8-án koraeste pedig a holdfény sem zavarja megfigyelését.



Február 6-án a Szekeres csillagkép szélén, az igen fényes Capella csillaghoz lesz viszonylag közel, magasan a fejünk felett. Ezután napról napra közeledik a vöröses színű Mars felé, amelyhez február 11-én ér a legközelebb. A vörös bolygótól egy fokra járó üstökös egészen különleges látványt nyújt majd egy egyszerű kézitávcsőben is. Február 13-15. között az üstökös a Bika csillagkép Hyádok halmaza előtt vonul el, csodálatos együttállást alkotva a Bika szarva között.



A C/2022 E3 (ZTF) periodikus üstökös, legutóbb körülbelül ötvenezer éve járt a Föld közelében. A kométa a Zwicky Transient Facility égboltfelmérésről kapta a nevét, amelyet a Caltech kaliforniai Palomar Obszervatóriumban végeznek.



A kométa alakja és színe különleges: a mag körül kiterjedt, zöld színű üstököslégkör, úgynevezett kóma alakult ki, amely meghatározza kinézetét. A kómából jelenleg szélesre nyílt, legyező alakú, rövid, sárgásfehér porcsóva ered, melynek széle a nagy felbontású felvételeken szálas. A széles, tömzsi porcsóva mellett pedig egy rendkívül hosszú, halvány, egyenes ioncsóva is kiindul az üstökösből, amely mint egy fejsze nyele, tartja a széles baltafejet magán.



A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló február első három hétvégéjét az üstökös megfigyelésének szenteli. A csillagvizsgáló programjaira az intézmény honlapján lehet jelentkezni.