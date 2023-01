Tudomány

Megkezdődött a Neumann János-emlékév

Idén lenne százhúsz éves Neumann János matematikus, a jubileum alkalmából egész éves programsorozatot rendez a Neumann Társaság, amelynek nyitóeseményét szerdán rendezték meg az Óbudai Egyetemen. 2023.01.18 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A mai nappal veszi kezdetét az az egész éven át tartó országos rendezvénysorozat, amelyen a 20. század egyik legkiemelkedőbb, legmeghatározóbb magyar tudósa, a napjainkban használatos digitális számítógépek működési elvét is kidolgozó Neumann János születésének 120. évfordulójára emlékezünk" - emelte ki köszöntőjében Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a szakmai konferenciát megelőző sajtótájékoztatón.



Kitért arra, hogy a jubileumi év során számos közös programot terveznek a Neumann Társasággal, ezek között említette, hogy együttműködnek többek között a Kutatók Éjszakája és a Múzeumok Éjszakája programjainak megszervezésében, helyszínt biztosítanak a Neumann János életéről szóló vándorkiállításnak, emellett számos ismeretterjesztő és szakmai programot rendeznek az Neumann-emlékévhez kapcsolódan.



Beck György, a Neumann Társaság elnöke az eseményen egyebek mellett elmondta, hogy az emlékév nyitórendezvénye délután kezdődik az Óbudai Egyetemen a Magyar Informatika Napjához kapcsolódóan. A szakmai konferencián a magyarországi informatika kialakulásának történetétől a napjainkig elért eredményekig számos témát mutatnak be az előadók.



Szalay Imre, a Neumann Társaság ügyvezetője a programokat ismertetve elmondta, hogy az emlékév egyik kiemelt eseménye a Nemzetközi Informatikai Olimpia lesz, amit Szegeden rendeznek meg augusztus végén. A megmérettetésre 100 országból mintegy 400 versenyzőt várnak.



Emellett a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) interdiszciplináris konferenciát rendeznek szeptemberben, Balatonfüreden pedig emlékfaültetéssel és kiállítással tisztelegnek Neumann János előtt. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsát ki a jubileum alkalmából.



Elmondta, hogy esszépályázatot, illetve novellapályázatot is hirdettek az emlékévhez kapcsolódóan. Képzőművészeti pályázatukra 150 alkotást nyújtottak be a pályázók. A legjobb pályaművekből kiállítást rendeznek a Deák 17 Ifjúsági Galériában.



Kitért arra, hogy a jubileum alkalmából több kiadvány is napvilágot lát, egyebek mellett Idézhető Neumann címmel, gazdag fotóanyaggal illusztrált album jelenik meg a közeljövőben. A kiállítások között a Fasori Gimnáziumból indul vándorútjára a Neumann életművéről szóló vándorkiállítás, amit Szegeden, Balatonfüreden és Óbudán is bemutatnak majd.



Az emlékévet az eseményen videóüzenetben köszöntötte Neumann János lánya, az Egyesült Államokban élő Marina von Neumann Whitman. A sajtótájékoztató után a résztvevők megkoszorúzták Neumann János szobrát az Óbudai Egyetem szoborparkjában



Az emlékévről további információ olvasható a https://n120.njszt.hu/ oldalon.