Tudomány

"Szupersztráda" kötötte össze a most felfedezett ősi maja városokat

A világ talán legősibb "szupersztrádája" kötötte össze a csaknem ezer ősi maja települést, amelyet a csúcstechnológia segítségével térképeztek fel Guatemala északi és Mexikó déli részének őserdei térségében.



A guatemalai FARES antropológiai kutatási alapítvány hétfőn számolt be a legújabb, lidar-technológiával végzett kutatásokról, amelynek eredményeként ezer települést, köztük 417 újonnan felfedezettet sikerült feltérképezni, és a településeket összekötő úthálózatot is találtak a szakemberek. A mintegy háromezer éves települések épületei évszázadokkal korábbiak, mint a legnagyobb ismert maja városállamok.



A kutatás eredményeit decemberben publikálták az Ancient Mesoamerica folyóiratban.



A lidar (a Light Detection and Ranging rövidítése) pulzáló lézerrel tapogatja le a helyszíneket, felméri és három dimenzióban mutatja a növényzet alatt meghúzódó szerkezetek alakját, amelyek egyébként nem láthatók a levegőből és a talajszinten sem.



A tanulmány szerzői kiemelték, hogy az új technológiával megtalált ősi települések között rábukkantak az ókor első kőből épült úthálózatára is. Eddig 177 kilométernyi utat tártak fel, köztük olyan útszakaszokat, amelyek szélessége 40 méter, és akár öt méterre is kiemelkednek a talajból.



Az észak-guatemalai Petén dzsungeltől a mexikói Campechéig húzódó régióban a kutatók piramisokat, labdajátékpályákat, továbbá víztározókat, gátakat és öntözőcsatornákat is felfedeztek, ami a korszak társadalmi, gazdasági életéről nyújt fontos információkat.



A leletek a régészek szerint a Kr.e. 1000-350 közötti időszakból származnak, ami mintegy öt évszázaddal előzte meg a maja civilizáció legfejlettebb korszakát.