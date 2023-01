Tudomány

A szájban szétolvadó csokoládé titkát tárták fel egy brit egyetem kutatói

Az ember szájában szétolvadó, tökéletes csokoládék titkát tárták fel a Leedsi Egyetem kutatói, akik azt állítják: felfedezésük elősegítheti egészségesebb, alacsony zsírtartalmú, de mégis az eredeti érzetet keltő csokoládék előállítását - számolt be róla pénteken a Guardian című lap.



Siavash Soltanahmadi, a vizsgálatot vezető kutató elmondta, hogy feltárták azt a fizikai folyamatot, amely aközben megy végbe, amikor egy kocka csokoládé szétolvad az ember szájában. Egy 3D-s nyomatatóval előállított, emberi nyelvre hasonlító berendezés segítségével megállapították, hogy a szétolvadáskor a kísérletben használt luxus márkájú étcsokoládé vékony, filmszerű zsírréteget képez a nyelv felületén, és ez az a kulcsfontosságú tényező, amely a csokoládé fogyasztásához köthető csodálatosan selymes érzetet kelti az emberben. A zsírréteg kialakulása után szilárd kakaórészecskék csapódnak ki a csokoládéból, aminek a taktilis érzet szempontjából van jelentősége.



A kutatók szerint egy csokoládé akkor ad felejthetetlen élményt, ha a zsírréteg a külső részén helyezkedik el, hatékonyan befedve a kakaószemcséket. A szájban szétolvadó csokoládé érzetéhez kevésbé járul hozzá az édesség belsejében található zsírtartalom, amelyet akár csökkenteni is lehetne anélkül, hogy ez a beavatkozás hatással lenne a fogyasztás élményére.



Ennek a folyamatnak a részletes feltárása segíthet abban, hogy olyan újgenerációs csokoládékat fejlesszenek ki, amelyek a magas zsírtartalmú csokik érzetét keltik, de valójában egészségesebbek, mert sokkal kevesebb zsírt tartalmaznak. Az élelmiszeriparban jelenleg kihívást okoz az egészséges csokoládék előállítása, mert az eddigi próbálkozások tapasztalata az, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú termékek közel sem olyan finomak, mint az eredeti változatok.



A kutatók szerint felfedezésük más, a csokoládéhoz hasonlóan a szájban szétolvadó élelmiszerek - például sajtok és jégkrémek - egészségesebb verzióinak kifejlesztéséhez is hozzájárulhat.