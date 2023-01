Tudomány

A jégkorszaki barlangrajzok jeleit fejtette meg egy brit kutatócsoport

A jégkorszak vadászó-gyűjtögető emberei arra használhatták a barlangrajzokat, hogy azokkal az őket körülvevő világról rögzítsenek fontos információkat, amelyek túlélésüket segíthették - tárta fel egy brit tanulmány.



A barlangrajzok motívumait először dekódoló szakértőcsoport bizonyította, hogy mintegy 20 ezer évvel ezelőtt az Európa-szerte élő emberek a vadállatokról és szaporodási ciklusaik idejéről is készítetek "feljegyzéseket".



Elsőként egy londoni bútorrestaurátor, Ben Bacon fedezte fel, hogy a barlangrajzok bizonyos jelei egyfajta holdnaptárra utalnak. Bacon számtalan órát töltött a barlangrajzok tanulmányozásával és az adatok elemzésével.



Az amatőr kutató a Durham Egyetem és a University College London tudósaival működött együtt a tanulmány elkészítésén, amely a Cambridge Archaeological Journal című folyóiratban jelent meg.



Az Európában fellelt barlangrajzokon számos korabeli állat képe jelenik meg, köztük rénszarvas, halak vagy bölény. A rajzokon látható jelekről, például pontokról korábban is gondolták, hogy jelentéssel bírnak, de nem tudták megfejteni őket.



Bacon megfejtései alapján a kutatócsoport rájött, hogy a barlangrajzokon a jégkorszaki állatokhoz kapcsolódó jelek száma holdhónapok szerint rögzítette, hogy mikor párosodtak. Az Y alakú jel pedig a szülést jelenthette.



Tony Freeth, a University College London professzora, a kutatócsoport tagja elmondta, hogy nagyon meglepte, amikor Bacon felvetette neki, hogy az állatokon lévő pöttyök vagy vonalak száma az életciklusuk kulcsfontosságú eseményeinek holdhónapját jelzi.



Paul Pettitt és Robert Kentridge, a Durhami Egyetem két professzora, akik a vizuális paleopszichológia területével foglalkoznak, Bacon kutatásait áttörő jelentőségűnek tartják.



Mint Pettitt kiemelte: a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a jégkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek voltak az elsők, akik naptárat és jeleket használtak környezetük fontosabb eseményeinek rögzítésére.Kentridge a felfedezés jelentőségével kapcsolatban kifejtette: "a jégkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek nemcsak a jelenben éltek, hanem a múltbeli eseményeket is rögzítették, és ezekből arra is tudtak következtetni, hogy mikor fognak hasonló események bekövetkezni a jövőben".