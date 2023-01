Állatvédelem

Az USA jóváhagyja a kísérleti méh-vakcinát

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium feltételes engedélyt adott a méheknek szánt első vakcinára - jelentette be szerdán a Dalan Animal Health. Az athéni, Georgia állambeli székhelyű cég egy spciális profilaktikumot fejlesztett ki, amely reményeik szerint hatékony lesz egy rendkívül pusztító, spórák által terjesztett bakteriális fertőzés ellen.



"Vakcinánk áttörést jelent a mézelő méhek védelmében" - mondta a Dalan vezérigazgatója, Dr. Annette Kleiser egy nyilatkozatban, utalva arra, hogy "megváltoztathatja a rovarok gondozásának módját, ami globális szinten hatással lehet az élelmiszertermelésre".



A nyúlós költésrothadás, vagy ahogy a nemzetközi szakirodalomban fellelhető American foulbrood disease (AFB) egy bakteriális fertőzés, amely spórák útján terjed a méhlárvákra. Bár az antibiotikumos kezelés enyhítheti a felnőtt méhekre gyakorolt hatást, a közel egy évszázaddal ezelőtt elfogadott amerikai szabályozás előírja a fertőzött méhcsalád elégetését.



Dalan technológiája azonban "transzgenerációs immunpriming megközelítést alkalmaz", a királynő segítségével a lárváknak még a kikelés előtt átadja az immunitást. A gyakorlatban az "elölt, egész sejtes Paenibacillus lárvabaktériumokat" tartalmazó vakcinát a dolgozó méhek ugyanis a méhpempőn keresztül továbbítják a királynőnek, ami így a fészkekben köt ki. A vállalat állítása szerint a hatékonysági vizsgálatok azt mutatták, hogy ez jelentősen "csökkentheti a lárvák pusztulását" az AFB-fertőzésekkel kapcsolatban.



Az USDA két évre szóló feltételes jóváhagyást adott a kezelésre - közölte a vállalat. Bár a vakcinát a Dalan fejlesztette ki, a Diamond Animal Health, a vérdiagnosztikai megoldásokra szakosodott kanadai Heska iowai leányvállalata fogja gyártani.



Ha a projekt sikeresnek bizonyul, Dalan azt "más méhbetegségekre és további területekre is, mint például a garnélarákokra, lisztkukacokra és a mezőgazdaságban használt rovarokra" is alkalmazni kívánja.



A vállalat közleménye idézi Trevor Tauzert, a Kaliforniai Állami Méhészek Szövetségének elnökségi tagját, aki "izgalmas lépésnek" nevezte a vakcinát, megjegyezve, hogy eddig az egyetlen elérhető ellenintézkedés a költséges és időigényes antibiotikumos kezelések voltak, amelyek korlátozott hatékonysággal működtek.