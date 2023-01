Tudomány

Már több mint százezren teljesítették az MI Kihívást

A magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI Koalíció) kezdeményezéseként az MI Kihívásban már több mint 100 ezren szereztek alapismereteket a mesterséges intelligencia technológiájáról egy ingyenes, hazai fejlesztésű alapozó online kurzuson.



A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások széles körű elterjedése óriási gazdasági hasznot jelent, mivel javítja a termelékenységet, jelentős mennyiségben teremt nagyobb hozzáadott értékű munkahelyeket és hozzájárul a piaci és közigazgatási folyamatok fejlesztéséhez, illetve a környezet-és klímavédelem megvalósításához is - közölte a Neumann Technológiai Platform az MTI-vel.



A kormány célja, hogy a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájában foglaltaknak megfelelően a társadalomhoz közelebb hozza a mesterséges intelligenciát és felkészítse az alkalmazására, amelynek egyik legfontosabb eleme az MI Kihívás. A 2020 decemberében indult tudatosító kampánynak köszönhetően eddig már több mint 4,5 millióan ismerkedhettek meg a technológiával különböző kiállítások és rendezvények segítségével, amelynek az új iparpolitikában is szerepet kell kapnia - idézi a közlemény Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkárt.



A 2018 októberében Palkovics László kezdeményezésére alakult MI Koalíció célja, hogy hazánk a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön, a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon, és együttműködési fórumot biztosítson a magyar MI ökoszisztéma valamennyi szereplőjének - írja a közlemény.



A közleményben Jakab Rolandot, az MI Koalíció elnökét idézik, aki kiemelte, hogy a koalíció részt vett Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának kialakításában és annak megvalósításában is, majd hozzátette, hogy a Nexius keretrendszerében bárki számára ingyenesen, magyar és angol nyelven elérhető MI Kihívás ("Bevezetés a Mesterséges Intelligencia világába") általános információkat nyújt a technológiáról.



A Kihívás népszerűsítésében együttműködnek hazai felsőoktatási intézményekkel, valamint multinacionális cégekkel.



Az MI Kihívásról további információ az AI Hungary weboldalán található.