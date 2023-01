Tudomány

Találtak a tudósok egy olyan élőlényt, amely csak vírusokat eszik

Mostanra már bizonyított, hogy egyes mikroorganizmusok képesek vírusokat "falatozni". Azonban úgy gondolták, hogy olyanok, amelyek képesek kizárólag "vírusdiétán" élni, nem léteznek. Egy új tanulmány szerint ez azonban nem így van.

Valaki mindig eszik valakit - ez a természet törvénye. A John DeLong vezette University of Nebraska-Lincoln kutatócsoportja azonban felfedezett egy olyan baktériumot, amely kizárólag vírusok felszívásával képes élni.



Mint DeLong kifejtette, a vírusoknak a szerkezetük miatt elvileg nagyon "ízletesnek" kell lenniük, így fura lenne, ha nem létezne semmi a Földön, amely erre a gasztronómiai ínyencségre tart igényt.



"Nagyon jó anyagból állnak: nukleinsavakból, sok nitrogénből és foszforból" - mondta DeLong a tudományos lapnak adott interjújában. Elvileg "minden csak vírusokat akarna enni, annyira jók lehetnek... Rengeteg olyan élőlény van, ami mindenféle furcsaságot megeszik, így kell, hogy legyen, aki rájött már, mennyire jó alapanyagok ezek.



A hipotézis teszteléséhez DeLong és csapata vízmintákat gyűjtött az utcáról, különböző mikrobákat izoláltak, és Chlorella-vírussal, amelyek a vízben lévő algafajt (Chlorella) fertőzik meg, oltották be őket. Ezt követően azt látták, hogy a vírusokon kívül más táplálékforrás nélkül a Halteria infusoria populációja két nap alatt 15-szörösére nőtt, a vízben lévő Chlorella-vírusok szintje pedig százszorosára csökkent. A kontrollmintákban, ahol nem volt vírus, a Halteria-populáció egyáltalán nem nőtt.



A következő kísérletben a Chlorella-vírust fluoreszcens festékkel festették meg, és egy idő után az infusoriák is világítani kezdtek. Ez megerősítette, hogy vírusokkal táplálkoznak.



A Halteria növekedésének és a Chlorella-vírus csökkenésének arányára vonatkozó matematikai számítások szintén nem mutattak jelentős torzulást, ami tovább erősítette az elméletet.



"Felhívtam a társszerzőimet: 'Nőttek! Megcsináltuk!" - folytatta DeLong. "Izgatott vagyok, hogy először láthattam valami ilyen alapvető dolgot".



A jövőben a csapat azt tervezi, hogy a vadonban is nyomon követi ezt a jelenséget, és megvizsgálja a táplálékláncokra és az evolúciós folyamatokra gyakorolt hatását.