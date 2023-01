Tudomány

A tudósok új szervet fedeztek fel az emberi testben

A felfedezésnek nagy jelentősége van a rák kezelésében, mivel a sugárterápia komplikációkat okozhat ezekkel az új szervekkel, és az orvosoknak figyelembe kell venniük ezeket.



Holland onkológusok új mirigyeket fedeztek fel az emberi arcon belül, amelyeket tubarialis mirigyeknek neveztek el. A kutatást a Radiotherapy and Oncology című szakfolyóiratban publikálták.



A kutatók a fej- és nyaki területen zajló rákos folyamatokról akartak többet megtudni, ezért radioaktív jelölőanyaggal végzett felvételeket használtak, amelyek "kiemelték" a test bizonyos területeit.



Ehhez pozitronemissziós tomográfiát és komputertomográfiás felvételeket használtak.



Az onkológusok mintegy 100 beteget és holttestet vizsgáltak meg, és meglepetésükre az arc bizonyos területei továbbra is világítottak. Először úgy döntöttek, hogy valamilyen rendellenességről van szó, de a további vizsgálatok során kiderült, hogy az emberi test egy teljesen új részével van dolguk.



A tubarialis mirigyek a nyál termelésében vesznek részt a szájüregben. Az új szerv nagyjából akkora, mint a három fő nyálmirigy, azonban az orrgarat két oldalán helyezkednek el.



A felfedezés összhangban van a kutatócsoport fő célkitűzésével - hogy többet tudjanak meg a rákról. A rákos sejteket elpusztító sugárterápia szövődményeket okozhat a nyálmirigyeknél, beleértve az újonnan felfedezetteket is. Az orvosoknak kerülniük kell majd az arc ezen új részének célzott kezelését.



Korábban úgy vélték, hogy az orrgaratban lévő nyál- vagy nyálkahártyamirigyek sokkal kisebbek és egyenletesen eloszlanak a nyálkahártyán.