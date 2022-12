Történelem

Az amerikai gyarmatokon bujkálhatott a világ egyik legkegyetlenebb kalóza

Az amerikai gyarmatokon bujkálhatott a világ egyik legkegyetlenebb kalóza az 1600-as évek végén - írta az AP amerikai hírügynökség Jim Bailey történészre hivatkozva csütörtökön.



Henry Every angol kalóz, az első világméretű hajtóvadászat célpontja New Englandben bujkálhatott, mielőtt Írországba hajózott, ahol "köddé vált".



"A bizonyítékok mennyisége elsöprő és vitathatatlan" - mondta Bailey, aki éveket szentelt a téma kutatásának.



A történész azt követően kezdte el felgöngyölíteni az Every-rejtélyt, hogy 2014-ben egy szokatlan, arab feliratú pénzérmére bukkant a Rhode Island-i Middletownban, egy szedd magad gyümölcsösben. Később kiderült, hogy az érmét 1693-ban verték Jemenben, és annak a zsákmánynak a része lehetett, amelyet Every ejtett embereivel, amikor 1695. szeptember 7-én rárontott Aurangzeb indiai uralkodó egyik hajójára. A történelmi feljegyzések szerint Every és csapata megkínozta és meggyilkolta a hajó utasait, megerőszakolta a nőket, majd a Bahamákra menekült, amely akkoriban a kalózok menedéke volt. A kegyetlenkedések miatt III. Vilmos angol király erős nyomás alá került India és a Kelet-indiai Társaság részéről, így hatalmas vérdíjat tűzött ki a kalózok fejére.



A fémdetektorok szerelmesei és a régészek 26 hasonló érmét találtak az Egyesült Államok területén. Három kivételével mindegyik New Englandben bukkant elő. Emellett egy háromgrammos aranyrög is előkerült egy - a tenger közelében található - Rhode Island-i krumpliföldről. Az államban sohasem találtak természetes aranyat. Bailey és más szakértők ezért úgy vélik, hogy a rög Afrika nyugati partvidékéről kerülhetett az Újvilágba. A rejtélyt fokozza, hogy az arany közelében két, arab feliratú ezüstpénzt is találtak. Ismert, hogy Every jelentős mennyiségű aranyat zsákmányolt, amikor Nyugat-Afrika partjainál fosztogatott.



A hírhedt kalóz amerikai jelenlétét dokumentumok is igazolják. Bailey olyan történelmi feljegyzésekre bukkant, amelyek szerint az Every és bandája által használt, Sea Flower nevű hajó 1696-ban kikötött a Rhode Island-i Newportban. Történészek eddig azt feltételezték, hogy Every hónapokig a Bahamákon tartózkodott, mielőtt visszatért Írországba. Bailey szerint szökésben lévő kalózként ezt aligha tehette meg.



A történész következő célja, hogy kiderítse, mi történt Everyvel, miután 1696. június 20-án megérkezett Írországba.



A kegyetlen kalóz történetét könyvben, videójátékban és filmben is feldolgozták.