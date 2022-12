Életmód

Tudósok figyelmeztetnek a férfi Y-kromoszóma eltűnésére

Egy tanulmány alapján a kutatók úgy vélik, hogy a férfi Y-kromoszóma a jövőben eltűnhet. Ez a hipotézis azután merült fel, hogy a tudósok egy japán tüskés patkányfajt vizsgáltak.



A szóban forgó patkányok már nem függenek a régi hím kromoszómától a hím nemi jellegzetességek kódolásában. Ehelyett egy "teljesen új" fejlődött ki a helyére, mutatták ki a Hokkaidói Egyetem tudósai a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban múlt hónapban közzétett munkájukban.



Míg az emlősök Y-kromoszómái évmilliók során zsugorodtak és funkciójukban romlottak, az Amami-szigeteken talált patkányok elemzése arra utal, hogy ez az új kromoszóma most a hím nemi jellegzetességeket kapcsolhatja be.



Asato Kuroiwa japán kutató és más tudósok a kísérlet eredményeit az emberiségre is kivetítették. "Nincs okunk azt gondolni, hogy a mi Y-kromoszómánk robusztusabb lenne, mint a tüskés patkányé" - mondta a hét elején Jenny Graves, az ausztrál La Trobe Egyetem munkatársa a New Scientistnek. Korábban azt jósolta, hogy az Y-kromoszóma 10 millió éven belül megszűnik létezni.



"Amikor az embereknek elfogy az Y-kromoszómájuk, akkor kihalhatnak (ha nem haltunk ki addig más miatt), vagy kifejlődhet egy új nemi gén, amely új nemi kromoszómákat határoz meg" - tette fel a hipotézisét.



Más kutatók megfigyelték, hogy még ha az Y-kromoszóma eltűnése a hím emlősök pusztulását is jelentené, ez nem feltétlenül jelentené a fajok végét. "A nőstények, amelyek alatt itt a petesejteknek nevezett nagyméretű ivarsejteket termelő szervezeteket értem, képesek - egyes fajoknál - az önmegtermékenyítésre" - mondta a Newsweeknek Root Gorelick, a Carleton Egyetem nemi evolúcióval foglalkozó kutatója.