Tudomány

Az Alzheimer-kór kezelésének új korszakát jelenthetik egy klinikai teszt friss eredményei

A jelenleg még gyógyíthatatlan Alzheimer-kór kezelésének új korszakaként ünneplik a szakértők egy új szer klinikai tesztjének eredményeit - számolt be róla a The Guardian online kiadása.



Az új szer lassítja a kognitív képességek romlását a betegség kezdeti szakaszában lévő betegeknél.



A világon mintegy 30 millió embert sújtó Alzheimer-kór elleni szerek kutatása évtizedek óta sikertelennek bizonyult, a kutatók szerint a friss eredmények azonban reménnyel kecsegtetnek a kezelésre.



A lecanemab olyan ellenanyag-terápia, amely eltávolítja a béta-amiloid nevű fehérje agyi lerakódásait. A fehérjelerakódások és az Alzheimer-kór közötti összefüggést még nem ismerik, de azoknál a betegeknél, akik a betegség örökletes formájában szenvednek, úgy tűnik, a lerakódások készítik elő az utat egy sor agyi változás előtt, mely megállás nélkül pusztítja az agysejteket.



A lecanemab amerikai és japán kifejlesztői szeptemberben tették közzé a csaknem 1800 páciens részvételével végzett klinikai tesztek főbb eredményeit, a betegség kutatói azóta várják türelmetlenül a részletes eredményeket, melyek a New England Journal of Medicine orvosi szaklap keddi számában jelentek meg.



Az eredmények alapján a gyógyszer 27 százalékkal csökkentette a betegek átlagos kognitív hanyatlását 18 hónap alatt, ami szerény, de jelentős eredmény.



Világszerte 55 millióan élnek demenciával, majdnem egyharmaduk Alzheimer-kórban szenved. Az Egyesült Királyságban az Alzheimer-kór vezető halálok, a diagnózistól számított hét éven belül általában meghalnak a betegek.



A kór leggyakoribb jelei a memóriazavarok, később a beteg eltévedhet ismerős helyeken, nehezen hoz döntéseket, képtelen egyszerű feladatok végrehajtására, végül az étkezésben és a mozgásban is segítségre szorul.



A kór lassítására, megállítására vagy visszafordítására tett kísérletek évtizedek óta kudarcba fulladtak, a lecanemab eredményei azonban a gyógyszerek új nemzedékéhez vezethetnek. A kutatók azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a szer drága, betegenként évente 10 ezer és 30 ezer font (4,7 millió - 14,2 millió forint) közötti összegbe kerül, és hatása egyelőre csekély a vizsgált 18 hónap alatt, nem tudni, a beteg észrevehet-e egyáltalán valami javulást.