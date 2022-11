Orvostudomány

Távolról is segíthetnek a Parkinson-kóros betegeknek pécsi orvosok

Az úgynevezett mélyagyi stimulációt az új megoldással távolról, az internet segítségével, távprogramozással tudják elvégezni a pácienseken, akik így otthonukban gyógyulhatnak. 2022.11.09 18:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Parkinson-kór, a disztónia (kóros izom-összehúzódások által kiváltott akaratlan moz­gás) és a különböző eredetű remegések kezelésében nyújt segítséget egy új, Kelet-Közép-Európában először a pécsi klinikán alkalmazott, a beteg kezelését távolról lehetővé tevő megoldás - közölte a Pécsi Tudományegyetem az MTI-vel.



Azt írták: a remegéssel járó megbetegedések tüneti javulását eredményező eljárást - az úgynevezett mélyagyi stimulációt (DBS) - az új megoldással távolról, az internet segítségével, távprogramozással tudják elvégezni a pácienseken, akik így otthonukban gyógyulhatnak.



A kommünikében idézték Kovács Norbertet, a PTE Klinikai Központja neurológiai klinikájának egyetemi tanárát, aki azt mondta: a DBS során egy agyi pacemaker, úgynevezett stimulátor által leadott elektromos ingerléssel igyekeznek a szerv működését normalizálni, elérni a tünetek javulását.



Az eljárást a közlemény szerint a kelet-közép-európai térségben először Pécsen távolról is el tudják végezni az egyesült államokbeli Abbott orvostechnikai eszközöket gyártó vállalat NeuroSphere nevű stimulátorával.



Ez az első olyan megoldás - írták -, amely lehetővé teszi a stimulátort használó betegeknek, hogy biztonságos internetes kapcsolaton keresztül konzultáljanak a szakorvosukkal.



A videóalapú programozás segítségével az orvosok távolról ellenőrizhetik a betegek állapotát és a stimulátor működését, illetve szükség esetén új stimulációs beállításokat is elvégezhetnek.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az új megoldás nemcsak a mélyagyi stimuláció, hanem a krónikus fájdalomban alkalmazott gerincvelő-stimuláció ellenőrzésére és távprogramozására is alkalmas.



Hasznos lehet az újítás azoknak a betegeknek, akik távol laknak a programozást végző klinikától, illetve - például fertőző megbetegedések miatt - nem tudják a szakorvosukat felkeresni.



A közlemény szerint a mély agyi stimuláció biztonságos eljárás, mely például a gyermekkori disztónia betegségben már hétéves kortól alkalmazható.



A PTE-n az elmúlt mintegy húsz évben több mint ötszáz beteg, köztük sok kisgyermek részesült ilyen, a társadalombiztosítás által támogatott kezelésben.



A Parkinson-kór a második leggyakoribb idegrendszeri leépüléssel járó kórkép, előfordulása az utóbbi 20 évben megduplázódott. A lelassultsággal, ügyetlenséggel, időszakosan remegéssel járó megbetegedés egyre inkább sújtja a fiatal és munkaképes korosztályt is.



A mélyagyi stimuláció az olyan Parkinson-kóros betegeknek nyújt jelentős életminőségbeli javulást, akiknél a kombinált gyógyszeres kezelés már csak korlátozott hatékonyságú. A mélyagyi stimulációs kezelés az életminőség megőrzésén és javításán kívül segít a munkaképesség megőrzésében is - olvasható a PTE közleményében.