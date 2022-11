Tudomány

Fényes tűzgömböket láthatunk hamarosan

November első felében is láthatunk gyönyörű hullócsillagokat, melyek egyik része főként a Tauridáknak, másik része pedig a Leonidáknak köszönhető. A következő éjszakákon, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk felhőborítottság, valamint ködképződés szempontjából, akkor szerencsés esetben több taurida meteort is láthatunk elégni a földi légkörben, és ezek közül éjszakánként 2-3 akár nagyon fényes is lehet, tehát tűzgömböket is megfigyelhetünk - írja az Időkép.



A Tauridák maximuma november 5-ére esik idén, ekkor az éjszakai órákban akár 5 fényes tűzgömböt is láthatunk a sok hullócsillag között. A taurida meteorok rendkívül fényesek, valamint gyönyörűek, így még a Hold fénye sem lesz igazán zavaró tényező megfigyelésükben. Idén a szokásosnál akár több tauridát is láthatunk, ugyanis a Föld keresztezi a szabályos pályát felvett törmelékcsomó útját, mely a Jupiter gravitációjának hatására jött létre. A Tauridák különlegessége, hogy nagy fényességűek, mozgásuk közepesen lassú, színük pedig élénk zöld, melyek után általában megfigyelhető füstnyom is. Útjuk gyakran robbanásszerű villanással ér véget.



November 6-ától már a Leonidák is megjelenhetnek az éjszakai égbolton, ezek gyors mozgású meteorok, melyek általában az éjszakák második felében láthatóak. Ugyanakkor az Orionidák meteorjait is megfigyelhetjük még a következő hetekben, melyek szintén gyors mozgású meteorok.