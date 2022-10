Energiaválság

Új csodaanyag segít a tudósoknak megdönteni a napenergia rekordot

A napenergia világrekordját a perovszkit nevű "csodaanyaggal" sikerülhet megdönteni. Ez az anyag tette lehetővé először, hogy a kutatók szilícium napelemekkel lépjék át a 30%-os hatásfokhatárt.



A kutatást egy hollandiai egyetemek és intézetek különböző csapatai végezték. Tandemcellás napelemet használtak a hagyományos szilícium alapú cellák kiegészítésére. Ez utóbbiak 22% körüli energiaátalakítási hatásfokkal rendelkeznek, és a perovszkit tulajdonságaival rendelkeznek.



A kutatók szerint a tandemeszközzel elért több mint 30%-os hatásfok "nagy lépést jelentett az energetikai átmenet felgyorsításában", és segítene csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget is. Mint ismeretes, kereskedelmi forgalomban leginkább alkalmazott egyátmenetes szilícium alapúak hatásfoka 26,7%, illetve a GaAs vékony rétegűeké, 28,8%-os.



Dr. Mehrdad Najafi, a Holland Alkalmazott Tudományos Kutatási Szervezet (TNO) munkatársa a The Independentnek elmondta, hogy "az ilyen típusú napelemek rendkívül átlátszó hátsó érintkezővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a közeli infravörös fény több mint 93 százaléka elérje az alsó eszközt".



A perovszkit számos felhasználási lehetőséggel rendelkezik, és a tudósok úgy vélik, hogy ez a "csodaanyag" segíthet az ultranagy sebességű kommunikáció lehetővé tételében, valamint a megújuló energia termelésének javításában.



Gianluca Coletti professzor, a Tandem PV programvezetője elmondta, hogy tudomásuk szerint minden hozzávaló megvan ahhoz, hogy "a 30% feletti hatásfok eléréséhez szükséges rétegeket szabályozzák".



Lényegében arra akarják használni a tudásukat, hogy ezt a technológiát még hatékonyabbá tegyék, jóval a 30%-os küszöbérték felett. A kutatás eredményeit a fotovoltaikus energiaátalakítással foglalkozó világkonferencián (WCPEC-8) mutatták be Milánóban.