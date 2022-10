Tudomány

Karnyújtásnyira van tőlünk a rák elleni vakcina

A rák elleni vakcina 2030-ra elérhetővé válhat a betegek számára - állítja a Pfizer-BioNTech vakcina, a Covid-19 elleni egyik leghatékonyabb oltás mögött álló német házaspár.



Ugur Sahin és Ozlem Tureci professzorok a BBC "Sunday with Laura Kuenssberg" című műsorában elmondták, hogy "úgy érzik, hogy a rák gyógymódja vagy a rákos betegek életének megváltoztatása karnyújtásnyira van tőlünk". A házaspár 2008-ban társalapítója volt a BioNTech nevű biotechnológiai vállalatnak Mainzban.



A lehetséges időzítéssel kapcsolatban Sahin azt mondta, hogy a rák elleni vakcinák "2030 előtt" válhatnak világszerte elérhetővé.



Ugyanakkor igyekeztek óvatosabb hangot is megütni. "Tudósként mindig is habozunk azt mondani, hogy lesz gyógymódunk a rák ellen" - mondta Tureci, bár utalt arra, hogy cégüknek "számos áttörést" sikerült elérnie.



A tudósok szerint a világjárvány egyik lehetséges következménye az volt, hogy felgyorsíthatta a rák elleni vakcina feltalálását. Tureci megjegyezte, hogy míg a BioNTech eredményei a rák elleni vakcina fejlesztése terén "hátszelet jelentettek a Covid-19 vakcina kifejlesztéséhez", most ez fordítva működik.



"És most a Covid-19 vakcina és a fejlesztésében szerzett tapasztalataink visszahatnak a rákellenes munkánkra" - tette hozzá.



Az orvos azzal folytatta, hogy a tudósok "megtanulták, hogyan lehet jobban és gyorsabban előállítani a vakcinákat", és mélyebb tudást szereztek arról, hogyan reagál az immunrendszer az mRNS-re.



A hagyományos vakcinákkal ellentétben, amelyeket a vírus gyengébb formáinak segítségével állítanak elő, az mRNS-technológia csak a vírus genetikai kódját használja. Amikor az mRNS bejut a szervezetbe, a sejtekbe is bejut, és utasítja őket, hogy hozzák létre a megfelelő antigéneket.



A Pfizer-BioNTech oltás volt az első Covid-19 vakcina, amelyet az amerikai gyógyszerhatóság jóváhagyott. Akkor 91%-os hatékonyságot mutatott, és azóta bebizonyosodott, hogy képes csökkenteni a vírus okozta kórházi kezelések és halálesetek számát.