Orvostudomány

Kisbabán végeztek úttörő bélátültetést

Emmánál egyhónapos korában állapították meg, hogy túl rövid a bélrendszere, ami miatt állapota gyorsan romlott a több szervet is érintő átültetésig. 2022.10.12 11:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Úttörő jelentőségű bélátültetést hajtottak végre egy spanyol kislányon. A donor szívelégtelenségben hunyt el - közölte kedden a madridi La Paz kórház.



Az egyéves kislányt, aki kitűnő állapotban van, már hazaengedték szüleivel a kórházból - fűzték hozzá a közleményben.



Spanyolország vezető helyet tölt be a világban a szervátültetések terén: 2021-ben egymillió főre vetítve 102 transzplantációt végeztek a spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint; ez az arány csak az Egyesült Államokban nagyobb.



Emmánál egyhónapos korában állapították meg, hogy túl rövid a bélrendszere, ami miatt állapota gyorsan romlott a több szervet is érintő átültetésig. A bél mellett új májat, gyomrot, lépet és hasnyálmirigyet is kapott a kislány.



A jelenleg 17 hónapos Emma édesanyja köszönetet mondott a donor családjának, és hangsúlyozta, hogy Emma jól van, bátran viselkedik és nap mint nap bizonyítja élni akarását.



Emma esete azért volt különleges, mert az emésztőszerv sajátosságai miatt nehéz megőrizni a belet egy átültetéshez. A legtöbb átültetett szerv olyan donoroktól származik, akik agyhalált szenvedtek, de a szívük még ver, mivel így a szervek épek maradnak.



Az aszisztolés donorok estében a szervek halott személytől származnak, akiknél az orvosok megállapították a szívverés és a légzés leállását. Az adományozó szerveit ezután mesterségesen konzerválják a keringési- és légzőrendszer pótlását hosszabb időre biztosító ECMO-berendezéssel (extracorporeal membrane oxygenatior).



Az aszisztolés donáció kifejlesztése óta megnőtt ennek a technikának a népszerűsége, és mára a spanyolországi donációk mintegy egyharmadát teszi ki - ismertette a La Paz közleménye.