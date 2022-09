Aszteroidának ütközött a NASA űrszondája - videó

Távirányítással nekiütközött a Földtől mintegy 11 millió kilométerre lévő Dimorphos aszteroidának az amerikai repülési és űrhajózási hivatal, a NASA űrszondája, amit a projektben résztvevő kutatók lélegzetvisszafojtva néztek, majd lelkesen ünnepeltek.



Elena Adams rendszermérnök azt mondja, a következő két hónapban derül ki, hogy pontosan milyen mértékben sikerült az aszteroidát az eredeti röppályájától eltéríteni, merthogy ez volt a második cél. Az első, hogy eltalálják, ami sikerült.



A Nap körül keringő aszteroida elvileg nem jelent veszélyt a Földre, azért térítették el, hogy teszteljék, meg lehet-e akadályozni, hogy egy kozmikus objektum elpusztítsa a földi életet - írja az Euronews.

WATCH: A NASA spacecraft has intentionally slammed into an asteroid in humanity's first test of planetary defense.



