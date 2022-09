Tudomány

Csákány Béla matematikusról és Haumann Péter színművészről neveztek el kisbolygókat

2022.09.22 19:41 MTI

A 2022-ben elhunyt Csákány Béla matematikusról és Haumann Péter színművészről neveztek el kisbolygókat Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) csillagászának kezdeményezésére - közölte a felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Mint a közleményben felidézik, a Szegedi Tudományegyetemen 25 évvel ezelőtt Sárneczky Krisztián akkori budapesti egyetemi hallgató vezetésével és szegedi csillagászok közreműködésével kezdődtek rendszeres kisbolygó-megfigyelések, amelyek folytatása mára hazánk egyik legsikeresebb csillagászati programjává vált.



Az azóta eltelt időszakban felfedezett mintegy kétezer aszteroida jó részét a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet Piszkéstetői Megfigyelő Állomásának 60 centiméteres Schmidt-távcsövével találták az intézet kutatói, valamint az SZTE és az ELTE hallgatói, munkatársai.



A tájékoztatás szerint a csillagászati felvételeken gyorsan mozgó fénypontokként megörökíthető égi szikladarabokat jellemzően még hosszú évekig követni kell a pontos pályaszámítás, ezáltal a biztos azonosítás érdekében. Ezt követően a kisbolygó sorszámot kap, a felfedezők pedig névjavaslatot nyújthatnak be a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) megfelelő szakbizottságához. A névjavaslatok az élet különböző területeiről származhatnak, jellemzően személyek, földrajzi helyek szerepelnek a listán.



Az SZTE TTIK Fizikai Intézet Kísérleti Fizikai Tanszékének adjunktusa, Szalai Tamás 2004 nyarán szegedi egyetemistaként végezte első távcsöves megfigyelési gyakorlatát a piszkéstetői obszervatóriumban Sárneczky Krisztián irányításával, akinek aktuális kisbolygó-megfigyeléseiben is segédkezett. Az akkor megfigyelt aszteroidák közül az évek folyamán több is a sorszámozott státuszba került, az SZTE csillagásza pedig lehetőséget kapott a programvezetőtől, hogy társfelfedezőként javaslatot tegyen az égitestek elnevezésére.



Nemrégiben újabb, Sárneczky Krisztián által talált aszteroidák kaptak sorszámot, az SZTE kutatója pedig ismét társfelfedezői névjavaslatokkal élhetett, amelyek elfogadásáról a napokban adott hírt az IAU. A döntés értelmében mostantól kezdve a (450297) számú kisbolygó az SZTE Bolyai Intézetének idén márciusban elhunyt professzora, Csákány Béla (1932-2022) nevét viseli - olvasható a közleményben.



Mint írják, a kiváló matematikus és népszerű egyetemi oktató 1985-1990 között az SZTE jogelődjének számító József Attila Tudományegyetem (JATE) rektora volt, és utolsó vezetői évében fontos szerepet játszott a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány létrejöttében, amelynek első kuratóriumi elnöke lett.

A hazai kisbolygó-felfedező program egyik fontos célkitűzése, hogy a tudományos élet szereplői mellett az oktatás, az irodalom, az alkotó- és képzőművészetek, a sport és egyéb területek jeles képviselői is részesülhessenek hasonló elismerésben. Ezen gondolat mentén az SZTE csillagászának javaslata alapján a (612787) számú kisbolygó Haumann Péter (1941-2022) nevét kapta.



Szalai Tamás további három, személyes kötődésű javaslatát is befogadta a nemzetközi testület, így égi megörökítést kapott volt középiskolája, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum (574506), egykori első mentora, Kiss Gyula soproni amatőrcsillagász (554879), valamint felesége elhunyt édesapja, az évtizedekig általános iskolai matematika-fizika szakos tanárként és iskolaigazgatóként dolgozó Kopasz Imre (565780) is; utóbbi két égitestet 2011-ben fedezték fel.



Az IAU kis égitestek elnevezésével foglakozó munkacsoportja további, a hazai kisbolygó-programban felfedezett objektumok névjavaslatait is jóváhagyta, ezekről hamarosan további információk jelennek majd meg. A csillagászat iránt érdeklődők további érdekességeket hallhatnak szombaton a csillagászat napján és szeptember 30-án, a kutatók éjszakáján - áll az összegzésben.