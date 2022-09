Tudomány

Meghalt az orosz űrhajós, aki egyhuzamban 437 napot és 18 órát töltött az űrben

Elhunyt Valerij Poljakov orosz űrhajós, aki a leghosszabb ideig tartózkodott egyhuzamban a világűrben.



A kozmonauta 1994 januárjától 1995 márciusáig 437 napot és 18 órát töltött a Mir űrállomás fedélzetén, amiért megkapta az Oroszország Hőse címet.



Az orosz állami űrügynökség, a Roszkozmosz hétfőn jelentette be a 80 éves űrhajós elhunytát. Halálának időpontját és okát nem közölte.



A Tulában született Poljakov Moszkvában végezte orvosi tanulmányait, doktorált és orvosprofesszori címet szerzett, űrhajózási orvoslásra és űrgyógyászatra szakosodott. A Roszkoszmosz közleménye szerint kutatásai segítettek bebizonyítani, hogy az emberi test készen áll arra, hogy ne csak a Föld körüli pályára, hanem a mélyűrbe is eljusson.



Az űrvállalat Roszkozmosz által megosztott interjúban Poljakov arról is beszélt, hogy az a 280 millió kilométer, amelyet az űrben töltött 437 nap alatt megtett, elegendő lett volna ahhoz, hogy elérje a Marsot és visszatérjen.



Poljakov két űrexpedícióban vett részt, amelyekkel összesen 678 napot és 16 órát töltött Föld körüli pályán. Az első űrrepüléséért, amelynek során 1988 augusztusától 1989 áprilisáig 240 napot és 22 órát volt az űrben, megkapta a Szovjetunió Hőse címet.