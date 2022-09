Tűzgolyót észleltek Skócia egén - videó

Tűzgolyót figyeltek meg Skócia és Észak-Írország egén, a jelenség feltehetőleg a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat műholdprogramjának légkörben elégett űrszemete volt - közölte csütörtökön a The Guardian brit napilap online kiadása csillagászokra hivatkozva.



A fényjelenséget szerdán helyi idő szerint este tíz óra körül észlelték nagyjából húsz másodpercig. Csaknem nyolcszáz bejelentés érkezett Skóciából, Észak-Írországból és Anglia északi térségeiből.



Videófelvételeken a délről északnyugati irányba haladó objektumot lehetett látni, ahogy széttöredezik.



John Maclean, a brit Királyi Csillagászati Társaság tagja szerint nagy valószínűséggel űrszemétről lehetett szó, s ez feltehetően Elon Musk amerikai multimilliárdos SpaceX nevű űrkutatási vállalatának egyik Starlink műholdjától származott, amelyet egyébként is a nap folyamán irányítottak volna a Föld légkörébe.



Az objektum túl lassan haladt ahhoz, hogy meteor lehessen - mondta. A meteorok ugyanis rendszerint csaknem óránként 130 ezer kilométeres sebességgel hatolnak be a légkörbe, míg az űrszemét jóval lassabb, óránként legfeljebb 48 ezer kilométeres sebességet ér el, így hosszabb ideig látható az égbolton - magyarázta a csillagász.



A Starlink projekt célja, hogy nagy sebességű internetet biztosítsanak műholdak ezrei segítségével. A rendszer viszonylag drága, de ott ad hozzáférést, ahol kábeles kapcsolat nem lehetséges. A műholdakat úgy tervezték, hogy a légkörbe lépve elégjenek.



Maclean szerint, ha volt is törmelék, az valószínűleg az Atlanti-óceánba zuhant a Hebridák térségében. A 2,8 méteres Starlink-műholdak egyébként is túl kicsik, hogy veszélyessé váljanak a földön, mert rendszerint elégnek a légkörben.



A SpaceX egyelőre nem reagált megkeresésekre.

Can't believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm☄️ #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI