A királynő üdvözletét is otthagyta a Holdon az Apollo 11 legénysége

Erzsébet királynő üzenetét az Apollo 11 legénysége az 1969-es Holdraszállás során ott hagyta égi kísérőnkön. Egyike volt ugyanis annak a 73 világvezetőnek, akiknek a NASA Apollo-11-es csapatához intézett üzenetét egy szilíciumkorongra vésték, és 1969-ben a Holdon hagyták, miután a legénység tagjai elsőként jártak emberként a Hold felszínén.



A királynő szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el, de a "brit nép nevében" az űrhajós hősök "ügyességének és bátorságának" szóló üdvözlete örökre a Holdon marad. Amellett, hogy üzenetet küldött Neil Armstronggal, Buzz Aldrinnal és Michael Collinsszal, találkozott velük a Buckingham-palotában három hónappal azután, hogy a csapat hazatért a Holdon tett epikus utazásukról.



A királynő ismert volt arról, hogy szorosan figyelemmel kísérte az emberiség űrkutatását, így nem csoda, hogy a NASA néhány órával a királynő halála után a Twitteren osztotta meg részvétét: "II. Erzsébet királynő uralkodása átfogta az egész űrrepülést, megelőzve a Szputnyikot és az Explorer 1-et is. "Miközben a bolygónkkal együtt emlékezünk a halálára, meghatódva gondolunk arra a kíváncsiságra, amellyel Ő Királyi Felsége az évek során felfedezőinket fogadta.



A királynő és a többi világvezető üzenetét mind egy kis korongra vésték. Az üzeneteket egy tűfejnél 200-szor kisebb méretűre kicsinyítették - mindegyik egy-egy pontként jelenik meg.



A korong körülbelül 50 centes érme méretű, és egy, a természetben is megtalálható, nem fémes kémiai elemből készült, amelyet széles körben használnak az elektronikában - olvasható a NASA 1969. július 11-én - kilenc nappal az Apollo-11 holdraszállása előtt - közzétett sajtóközleményében.



A királynő teljes üzenete így szól: "A brit nép nevében tisztelgek a szakértelem és a bátorság előtt, amely az embert a Holdra juttatta. Növelje ez a törekvés az emberiség tudását és jólétét.



A korong tetején a következő felirat olvasható: "Az Apollo-11 űrhajósai által a Holdra hozott jószolgálati üzenetek a világ minden tájáról". A perem körül a következő olvasható: "From Planet Earth -- July 1969."



A külföldi vezetők üzenetei gratulálnak az Egyesült Államoknak és űrhajósainak, és egyben a béke reményét fejezik ki a világ minden nemzetének" - olvasható a NASA sajtóközleményében.



"Egyesek kézzel írtak, mások gépeltek, és sokan anyanyelvükön fogalmazták meg. A Vatikánból érkező, rendkívül díszes üzenetet Pál pápa írta alá."



A királynő 1961. július 14-én találkozott Jurij Gagarin szovjet kozmonautával, miután az első űrutazóként történelmet írt.

God bless #QueenElizabeth, a gracious leader, lady, and our host on return from the moon. On behalf of the Apollo 11 crew, Godspeed and God bless the Royal Family. Sincere condolences. pic.twitter.com/GFQzWlEUvx