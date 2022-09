Orvostudomány

Nagy reményekkel kecsegtet az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett új malária elleni vakcina

2022.09.08 18:33 MTI

Az Oxfordi Egyetem tudósai által a malária ellen kifejlesztett új vakcina komoly reményekkel kecsegtet: a kutatócsoport arra számít, hogy jövőre bevezethetik a kísérletek alapján a halálos betegséggel szemben akár 80 százalékos védelmet nyújtó oltóanyagot - számolt be róla a BBC News csütörtökön.



Az oltóanyag olcsó, és máris szerződést kötöttek az évi több mint százmillió adag előállítására - közölték a kutatók.



A Malaria No More közhasznú szervezet úgy fogalmazott: az új vakcinával elért eredmények azt jelentik, hogy "még a mi életünkben" megszűnhet a malária miatti gyermekhalálozás.



A hatékony vakcinák kifejlesztése több mint egy évszázadot vett igénybe, mivel a szúnyogok által terjesztett malária parazita nehezen megfogható, folyamatosan mozgó célpont, amely a szervezetben változó formát ölt, ami megnehezíti az immunizálást.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavaly adott zöld utat az első vakcinának, afrikai felhasználásra. Azt az oltóanyagot a GSK gyógyszeripari óriás fejlesztette ki. Az oxfordi kutatók szerint azonban az ő vakcinájuk hatékonyabb, és sokkal nagyobb léptékben állítható elő.



A Burkina Fasó-i Nanoróban 409 gyermek bevonásával lefolytatott klinikai tesztek eredményeit a Lancet Infectious Diseases című folyóiratban publikálták. A teszteredmények szerint három adag vakcina, majd egy évvel később egy emlékeztető oltás akár 80 százalékos védelmet nyújthat a malária ellen.



Adrian Hill professzor, az egyetemen működő Jenner Intézet igazgatója kiemelte: úgy vélik, hogy az általuk kifejlesztett malária elleni vakcinának vannak a legjobb eredményei az adatok alapján.



A kutatócsoport a következő hetekben indítja el a vakcina engedélyeztetési folyamatát, a végső döntés azonban egy nagyobb létszámú klinikai vizsgálat eredményeitől függ. A 4800 gyerek bevonásával folyó tesztek eredményei még év vége előtt várhatók.



A világ legnagyobb vakcinagyártója, az indiai Serum Institute már felkészült az évi több mint százmillió dózis gyártására.



Hill professzor hangsúlyozta: az R21 nevű vakcinát pár dollárból elő lehet állítani, és az oltóanyag jelentős változást hozhat a malária elleni küzdelemben.



A malária évezredek óta az emberiség egyik legsúlyosabb betegsége, amely főleg csecsemők és kisgyermekek halálát okozza. A betegség manapság is több mint 400 ezer halálos áldozatot követel évente, még a fekhelyekre szerelt szúnyoghálókkal, rovarölő szerekkel és gyógyszerekkel elért eredmények ellenére is.



A BBC News cikke szerint a GSK által gyártott, jelenleg engedélyezett vakcina hasonlít az oxfordira. Mindkettő a parazita életciklusának első szakaszát célozza meg, megakadályozva, hogy eljusson a májba és megvesse a lábát a szervezetben.

A vakcinák a maláriaparazita és a hepatitis B vírus fehérjéinek kombinációjából épülnek fel, de az oxfordi változatban nagyobb arányban vannak maláriafehérjék. A kutatók úgy vélik: ez segít az immunrendszernek abban, hogy a maláriára összpontosítson, ne hepatitiszre.