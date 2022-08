Orvostudomány

A virtuális valóság segítségével választottak szét egy brazil sziámi ikerpárt

Bernardo és Arthur Limát negyedik születésnapjukhoz közeledve, két és fél éven át tartó orvosi vizsgálat és hét műtét után választották szét. 2022.08.02 07:19 MTI

A brazíliai Rio de Janeiróban a virtuális valóság (VR) segítségével, a londoni Great Ormond Street kórház irányításával választottak szét egy hároméves sziámi ikerpárt, ami az operációt vezető sebész szerint legalább akkora teljesítmény, mintha "az ember a Marson járna" - számolt be róla a BBC brit közszolgálati televízió hírportálja hétfőn.



Bernardo és Arthur Limát negyedik születésnapjukhoz közeledve, két és fél éven át tartó orvosi vizsgálat és hét műtét után választották szét. A brazil ikerpár - akik azon ritka sziámi ikrek közé tartoznak, akiknek nem csupán testrészeik, hanem az agyuk is összenőtt (craniopagus ikrek) - utolsó, 27 órás műtétje után négy nappal találkozott ismét, s egymás kezét fogva, egészségesen pihentek.



Noor ul Owase Jeelani kasmíri-brit sebész, aki virtuális valóság révén, fejhallgatóval és szemüveggel a fején vezette a Rio de Janeiró-i műtétet, "űrkorszakinak" nevezte az operációt.



A műtét - amelyben összesen csaknem százan vettek részt - az egyik legbonyolultabb szétválasztási eljárások közé tartozik, ez volt ugyanis az első olyan beavatkozás, amelyet két ország orvosai a VR segítségével hajtottak végre.



Jeelani a PA hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a 27 órás műtét alatt csupán négy, tizenöt perces szünetet tartott, amikor evett és ivott valamennyit. A sebész szerint "csodálatos volt látni a család mérhetetlen boldogságát" a műtét után.



A VR-eljárás Jeelani szemében "bámulatos" volt: "hatalmas dolog látni (a test) anatómiáját és végrehajtani a műtétet még azelőtt, hogy veszélynek tennénk ki a gyerekeket" - mondta, s hozzátette: "képzelhetik, milyen megnyugtató ez a sebészek számára".



A sebészorvos elárulta, hogy az ikrek szétválasztására tett korábbi kísérletek miatt meglehetősen nyugtalan volt a kockázatos eljárás miatt.



Az ikrekkel foglalkozó orvosi csapat CT- és MRI-felvételek alapján hónapokon keresztül gyakorolt az operációra készülve. Jeelani doktor beszámolója szerint a beavatkozás után az ikerpár mindkét tagjának magas vérnyomása és pulzusa volt, egészen addig, amíg négy nap elteltével ismét együtt nem lehettek.



"Az ikrek szülei két és fél éve jöttek Rióba és kérték a segítségünket, azóta már ők is a kórházi családunk részévé váltak. Örülünk, hogy ilyen jól sikerült a műtét" - nyilatkozott Gabriel Mudarrej, aki Jeelani segítségére volt az operáció alatt, és aki a műtétet végző kórház gyermeksebészetének vezetője.



Bernardo és Arthur a legidősebb craniopagus ikerpár, akiket sikeresen szét tudtak választani.

A Jeelani sebészorvos által alapított Gemini Untwined (ikrek szétválasztva) nevű alapítvány immár a hatodik alkalommal segítette elő sziámi ikrek szétválasztását. Az alapítvány szerint - amelynek segítségével Jeelani már pakisztáni, szudáni, izraeli és török sziámi ikreket is sikeresen szétválasztott - 60 ezer születésből egyszer jönnek világra sziámi ikrek, és csupán öt százalékuk olyan, akiknek az agyuk nőtt össze.