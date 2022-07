Koronavírus-járvány

Két nap alatt kipucolja a koronavírust egy új orrspray

Kísérletek azt mutatják, hogy a betegek orrából néhány nap leforgása alatt kipucolja a koronavírust egy új orrspray. 2022.07.20 07:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ígéretesnek tűnik egy újfajta orrspray-kezelés a koronavírus ellen - számolt be róla hvg.hu a Gizmodo alapján. Indiában, a III. fázisú klinikai tesztek azt találták, hogy azoknál, akik a készítményt kapták, sikerült jelentősen csökkenteni az orr vírusterhelését ahhoz a csoporthoz képest, amely tagjainak csak placebót adtak.



A szer nitrogén-monoxidot tartalmaz, amit a légutak és erek tágítására is használnak a gyógyászatban. A korábbi kutatások kimutatták, hogy erős antimikrobiális hatása van, emiatt pedig abban bíznak a szakemberek, hogy a koronavírus gyanúja esetén is alkalmazható a kórokozó ellen.



Az ilyen orrspray azért is lehet kifejezetten hasznos, mert a fertőzés a felső légutakban kezdődik.



A The Lancet Regional Health-Southeast című folyóiratban publikált eredmény szerint a tesztbe 300 felnőttet vontak be - oltottakat és nem oltottakat egyaránt -, akik igazoltan koronavírusosak voltak, és enyhe tüneteket produkáltak. A kontrollcsoport és a készítményt tesztelők egy héten át naponta hatszor használták az orrspray-t.



Utóbbiaknál a vírusterhelés 48 órán belül 99 százalékkal csökkent.



A páciensek áltlagosan három nap után produkáltak negatív tesztet, míg a kontrollcsoportnál ez az átlag hét nap volt.