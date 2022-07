Állatok

Éhen halt a Szajnába tévedt kardszárnyú delfin, talán mert egyedül érezte magát

Éhen halt a franciaországi Szajna folyóba téved kardszárnyú delfin, talán mert egyedül érezte magát - állapították meg szakértők a tetem vizsgálata után.



A delfin tetemét május 30-án találták meg a folyóban. Azért pusztult el, mert abbahagyta az evést, gyomra üres volt - közölte szerdán Rouenban Seine-Maritime megye prefektusa.



Noha biztosat nem lehet mondani, az elszigeteltség lehetett az ok, amiért az állat nem evett. Ez a viselkedés megfigyelhető időnként tengeri emlősöknél, amelyek csapatban élnek és vadásznak - vélik a szakértők.



Az állat pusztulásában nem játszott szerepet, hogy betévedt a folyóba és természetes élőhelyétől messzire keveredett - tette hozzá a prefektus.



A boncoláskor lövedéket találtak a fejszövetben, a lövés azonban nem okozott tartós sérülést, és nem is játszott közre a delfin pusztulásában: hetekkel, akár hónapokkal korábban lőhették meg. A roueni ügyészség mérlegeli, hogy indítson-e vizsgálatot.



A szakértői vélemények alapján a delfin több mint négyméteres, 1100 kilogrammos éretlen nőstény volt. Csontvázát a párizsi Természettudományi Múzeumban fogják kiállítani.



Április eleje óta az állatot számos alkalommal látták a Szajnában. Többször is megkísérelték víz alatti delfinhang-felvételekkel visszavezetni a nyílt tengerre, de nem jártak sikerrel, és az emlős május végén elpusztult.



A skót, izlandi és norvég vizekben, valamint délebbre, a Biscayai-öbölben otthonosabban érzik magukat a kardszárnyú delfinek.



Feltételezik, hogy a szóban forgó állat azért tévedt a La Manche-csatornába, mert beteg lett, és az ottani nyugodtabb vizekben könnyebben táplálkozott, végül azonban a francia folyóban találta magát.