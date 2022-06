Tudomány

A majmok a zenét preferálják a videókkal szemben egy állatkerti kísérlet szerint

A The Guardian online cikke szerint a Glasgow-i Egyetem és a finn Aalto Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a majmok hogyan reagálnak, ha választhatnak a zene és a vizuális tartalom között. A vizsgálatot a helsinki állatkertben végezték el három fehérarcú sátánmajmon.



A kísérlethez három interaktív zónát alakítottak ki egy alagútban, ahol az állatok egy érintőképernyőn tetszésük szerint be tudtak indítani vagy egy videót, vagy valamilyen hanganyagot, amely addig szólt, amíg az állatok ott maradtak. A kutatók azt figyelték meg, hogy a majmok összességében kétszer olyan gyakran választották a hangingert, mint a vizuális ingert.



A kísérlet előrehaladtával egyre csökkent az állatok interakciója a képernyővel mindkétféle ingerrel kapcsolatban, de a későbbi szakaszban a vizuális ingert már valamivel gyakrabban választották a hanghoz képest. Háromféle hanganyag közül választhattak, legszívesebben a zenét hallgatták, az eső hangja és az autók zaja kevésbé volt népszerű. A videók közül legtöbbször a víz alatti felvételeket indították be, megelőzve a gilisztákról készült képsorokat és az absztrakt formákat és színeket mutató videót.



Ilyena Hirskyj-Douglas, a Glasgow-i Egyetem kutatója elmondta, hogy a vizsgálati eredmény számos új kérdést vet fel, amelyet érdemes lenne tovább kutatni, hogy kiderüljön, ezek a rövid interakciók vajon a tényleges érdeklődésüket tükrözik-e, vagy más tényezők is befolyásolták az eredményt. Statisztikai szempontból túl kevés még ez az adat ahhoz, hogy következtetést lehessen levonni a majmok preferenciájáról.



A kísérletet 32 napon keresztül végezték. A majmok interakciója többnyire egészen rövid, mindössze pár másodperces volt, nagyjából addig tartott, amíg átsétáltak vagy átfutottak a képernyőnek helyet adó alagúton.