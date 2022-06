Tudomány

Felfedezés! Minden rákos beteg meggyógyult, aki ezt a gyógyszert kapta

Váratlan eredménnyel zárult egy rákkutatás: minden betegnél remissziót tapasztaltak az orvosok. Mind a 18 végbélrákos beteg, akik mindegyike ugyanazt a gyógyszert kapta, meggyógyult.



Az eredmények megdöbbentőek voltak. A rák minden egyes betegnél olyannyira eltűnt, hogy fizikai vizsgálattal, endoszkópiával, PET-vizsgálattal vagy MRI-vizsgálattal sem volt kimutatható.



Dr. Luis A. Diaz Jr. a Memorial Sloan Kettering Rákközpont szakembere, a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban vasárnap megjelent tanulmány egyik szerzője elmondta, hogy nem tud olyan vizsgálati eredményről, amely valaha is arról szólt volna, hogy egyetlen kezelés minden betegnél teljesen eltüntette a rákot.



"Azt hiszem, ez az első alkalom, hogy ez megtörtént a rák történetében" - mondta Dr. Diaz.



Dr. Alan P. Venook, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem vastagbélrák-specialistája, aki nem vett részt a kutatásban, tehát független szakértő, azt mondta, hogy szerinte is ez az első eset. A teljes remisszió minden egyes betegnél "döbbenetes" - mondta.



A meggyógyult végbélrákos betegek az elmúlt évek során kimerítő kezelésekkel - kemoterápiával, sugárkezeléssel és valószínűleg életvitelt megváltoztató műtéttel - szembesültek, amelyek bél-, vizelet- és szexuális zavarokat okoztak náluk. Néhányuknak kolosztómiás zsákra is szüksége lett volna előbb-utóbb. Amikor beleegyeztek a kutatásba, azt gondolták, hogy ha vége lesz, át kell esniük ezeken a beavatkozásokon, mert egyikük sem számított arra, hogy a daganataik eltűnnek.

De meglepetés érte őket: Nem volt szükség további kezelésre.

"Csak úgy potyogtak az örömkönnyek" - mondta Dr. Andrea Cercek, a Memorial Sloan Kettering Rákközpont onkológusa, a tanulmány társszerzője, amelyet vasárnap mutattak be az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves ülésén. Egy másik meglepetés - tette hozzá Dr. Venook -, hogy a betegek egyikének sem tapasztaltak klinikailag jelentős szövődményt.



Átlagosan minden ötödik betegnél jelentkezik valamilyen mellékhatás az olyan gyógyszereknél, mint amilyet a betegek szedtek. Most azonban a dostarlimab gyógyszert hat hónapon keresztül háromhetente folyamatosan adták, ami adagonként körülbelül 11 000 dollárba került. A készítmény leleplezi a rákos sejteket, lehetővé téve az immunrendszer számára, hogy azonosítsa és elpusztítsa azokat.



Dr. Venook szerint a jelentős mellékhatások hiánya azt is jelentheti, hogy "vagy nem kezeltek elég beteget, hogy kibukjon a dolog, vagy valahogy ezek a daganatok egyszerűen csak másmilyenek mint az átlag".



Dr. Hanna K. Sanoff, az Észak-Karolinai Egyetem Lineberger Comprehensive Cancer Centerének munkatársa, aki szintén nem vett részt a vizsgálatban, a tanulmányhoz fűzött szerkesztői véleményében "kicsinek, de meggyőzőnek" nevezte azt. Hozzátette azonban, hogy nem világos, hogy a betegek végleg meggyógyultak-e.



"Nagyon keveset tudunk arról, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a dostarlimabra adott klinikai válasz egyenlő-e a gyógyulással" - mondta Dr. Sanoff a szerkesztőségi cikkben.