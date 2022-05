Tudomány

Elindult a Nemzetközi Űrállomásra a Boeing kísérleti űrkapszulája

Sikeresen indították el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a Boeing CST-100 Starliner űrkapszuláját helyi idő szerint csütörtök este a floridai Cape Canaveral-i űrközpontból.



Az űrhajót egy Atlas V típusú rakéta emelte a magasba, és mintegy 30 perccel később Föld körüli pályára állt. 2019-ben ezen a ponton hiúsult meg a Starliner kísérlete szoftverhiba miatt. A művelet most sem volt zökkenőmentes, mert az űrjármű 12 fúvókájából kettő felmondta a szolgálatot a 45 másodperces pályára állási művelet alatt - mondták el a Boeing és a NASA tudósai a kilövés utáni sajtótájékoztatón. Beszámoltak arról is, hogy az egyelőre ismeretlen eredetű hiba nem akadályozza a Starlinert abban, hogy elérje az űrállomást, majd visszatérjen a Földre, a tartalék fúvókák ugyanis hibátlanul működnek.



"A rendszert úgy terveztük, hogy legyen benne tartalék, és pontosan úgy működik, ahogy kell. A jármű biztonságos, és úton vagyunk a Nemzetközi Űrállomásra" - mondta Mark Nappi, a Boeing Starliner-program igazgatója.



Az űrhajó a tervek szerint a kilövés után 24 órával, péntek éjjel kapcsolódik össze az űrállomással, ahol 4-5 napot tölt majd, s utána visszatér a Földre, ahol ejtőernyő segítségével az új-mexikói sivatagban landol. Emberek egyelőre nincsenek a fedélzeten. Az egyetlen "utas" Rosie, a rakétaember, egy bábu, akit kék szkafanderbe öltöztettek, hogy mérni tudják, milyen hatások érik útközben a leendő űrhajósokat. Ezen kívül a Starliner több mint 200 kiló szállítmányt is visz az ISS-re.



Ha a kísérlet sikeres, a NASA újabb eszközre tesz szert, amellyel az Egyesült Államokból fel lehet jutni az ISS-re. Az űrsiklóprogram leállítása után ugyanis csak orosz Szojuz űrhajókkal tudták ezt megtenni, most viszont Elon Musk milliárdos cégének Falcon 9 rakétáját és Crew Dragon űrhajóját használják.