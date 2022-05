Környezetvédelem

Indul a diófák baktériumos megbetegedését kezelő növényvédőszer kifejlesztése

Egy új, a dió baktériumos rügy-, levél-, és termésfoltosság betegségét okozó baktérium ellen bevethető növényvédőszer kifejlesztésébe kezd a pécsi székhelyű Enviroinvest Zrt. - közölte a társaság az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, hogy a növényvédő szer a dió egyik legsúlyosabb betegségének a kórokozója, a xaj nevű baktérium ellen hat majd. A xaj miatt jelenleg hatalmas gazdasági károk keletkeznek, viszont még nem áll rendelkezésre ellene hatásos, regisztrált szer.



A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz csaknem 175 millió forintos támogatásával, 253 millió forintból 2025 tavaszáig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont közreműködésével létrejövő növényvédő szer akár biotermesztésben is alkalmazható lesz - jelezték a kommünikében.



A növényvédő szer hatóanyagai a bakteriofágok, azaz olyan vírusok, amelyek kizárólag az adott kórokozó baktériumot képesek megtámadni és elpusztítani, ezáltal minimálisan avatkoznak be a környezetbe - olvasható a cég közleményében.



A társaság már korábban is fejlesztett a baktérium ellen egy - szabadföldi kísérletekben igazolt hatásosságú, jelenleg európai uniós regisztráció előtt álló - szert, annak azonban hátránya, hogy az UV sugárzás károsítja a hatóanyagát. Az új fejlesztés célja, hogy mindez ne történhessen meg.



A 2010-ben alakult - biotechnológiai, környezetvédelmi és elektronikai hulladékfeldolgozási üzletágban tevékenykedő -, 25 embert foglalkoztató Enviroinvest Zrt. székhelye és biotechnológiai kutatóintézete Pécsen van, elektronikai hulladékbontó üzeme pedig Dunavecsén található.



A biotechnológiai szegmens további biológiai növényvédő szerek fejlesztését tervezi, illetve befektetőkkel létrehoztak egy startup céget, amely az egyik ilyen terméküket Indiában és Vietnámban készül piacra dobni - jelezték.



A társaság tavalyi nettó árbevétele a cég közlése szerint 316 millió forint, míg az azt megelőző évben 320 millió forint volt. Adózott eredményük 2021-ben 8,8 millió forintot, 2020-ban pedig 10,9 millió forintot tett ki.