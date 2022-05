Állati

A kutyák agya különböző módon reagál az emberi és a kutyahangokra

A kutyák agya eltérő módon dolgozza fel a saját fajtársaiktól és az emberektől származó hangokat, illetve a hangok érzelmi töltésére is reagál - derült ki az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport legújabb kutatásából, amelynek során a kutatók EEG segítségével vizsgálták a kutyák agyi folyamatait.



A kutatócsoport eredményei a Royal Society Open Science című folyóiratban jelentek meg - közölte az ELTE csütörtökön az MTI-vel.



A kutatók a humán neurológiai vizsgálatokban használt módszer mintájára kifejlesztett nem-invazív EEG-vel vizsgálták a kutyák akusztikus feldolgozásának agyi folyamatait, és először sikerült ezzel a módszerrel különbséget kimutatni az emberi és a kutyahangokra adott agyi válaszok között.



"Különféle emberi és kutyahangokat játszottunk le mozdulatlanul fekvő, éber kutyáknak, miközben nem-invazív EEG segítségével rögzítettük az agyi folyamataikat" - idézte fel a vizsgálatot Bálint Anna, az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársa.



A vizsgálatban 17 kutya vett részt, akiket a kutatók játékos helyzetben, kizárólag pozitív visszajelzésekkel (jutalomfalat, dicséret) ösztönöztek. A vizsgálat során elektródákat illesztettek a kutyák fejének meghatározott pontjaira, és különféle érzelmi töltettel bíró, nem-verbális emberi és kutyahangokat játszottak le nekik. Emberi hangok esetében a nevetéstől (pozitív) az ásításon át a köhögésig (semleges) terjedt a skála, míg a kutyák esetében játékos vakkantások (pozitív) valamint lihegések, morrantások (semleges) szerepeltek a lejátszott hangok között.



"A felvett EEG jel elemzése azt mutatta, hogy a kutyaagy eltérően dolgozza fel a két fajtól származó hangokat. Ezt most sikerült először ilyen formában kimutatni kutyák esetében" - magyarázta a közleményben Eleőd Huba, az Etológia Tanszék doktorandusza. A kutató hozzátette azt is, hogy ez a hatás már nagyon hamar, 250 milliszekundumnál jelentkezett, ez alapján a kutyák agyi szinten már egy negyed másodperccel a hang kezdetét követően elkezdik felismerni a faji hovatartozást.



"Egy másik fontos eredményünk, hogy különbséget találtunk a pozitív és a semleges hangokra adott agyi válaszok között annak függvényében, hogy milyen fajtól származott a hang" - tette hozzá Gácsi Márta, az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársa, a kutatás vezetője.



"Tehát sikerült azt is kimutatni, hogy a kutyák agyi feldolgozása reagál a hallott hangok érzelmi töltetére is" - közölte Gácsi Márta.