Űrkutatás

Oroszország bejelentette az űrállomás kiürítésének menetrendjét

Oroszország eldöntötte, hogy mikor vonul ki a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), és egyéves felmondási időt ad partnereinek - közölte szombaton Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz vezetője. 2022.04.30 17:27 ma.hu

Oroszország eldöntötte, hogy mikor vonul ki a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), és egyéves felmondási időt ad partnereinek - közölte szombaton Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz vezetője.



A Rosszija-24 tévécsatornának adott interjújában az űrügynökség vezetője elmondta, hogy bár az időkeretet már meghatározták, a hatóságok "nem kötelesek erről nyilvánosan beszélni".



Rogozin korábban azt mondta, hogy a háború miatt bevezetett nyugati szankciók megakadályozzák a Roszkozmosz abban, hogy a "szokásos módon" folytassa az Egyesült Államokkal és más nyugati országokkal az ISS-en folytatott közös munkát. Azt is elmondta, hogy ha tehetné, már most elkaszálná az együttműködést.



Az interjúban megjegyezte, hogy Oroszország ISS-en való tevékenységének feltételeit a kormány és az elnök határozza meg, és hogy az ügynökség jelenleg 2024-ig folytathatja a tevékenységét az ISS-en.



"Csak egy dolgot tudok mondani: kötelezettségeinknek megfelelően egy évvel előre figyelmeztetni fogjuk partnereinket az ISS-en végzett munka befejezéséről" - mondta.



Rogozin azt is kifejtette, hogy az ISS-en hátralévő idő alatt Oroszország "demonstrálni fogja, hogy készen áll az Orosz Orbitális Szolgáltató Állomás (ROSS) telepítésére". Elmondta, hogy a ROSS többfunkciós lesz, és hogy a fejlesztési tervek már folyamatban vannak.



Korábban a Roszkozmosz vezetője azt jósolta, hogy az ISS, ahol a NASA 2030-ig tervezte tevékenységét, addigra "szétesik", hacsak nem fektetnek "hatalmas összegeket" a javításába, de a jelenlegi geopolitikai környezetben az ISS-en való munka már nem hatékony Oroszország számára.



Március közepén Rogozin azt mondta, hogy az "ellenséges" geopolitikai helyzet arra kényszerítheti Oroszországot, hogy a ROSS-t "katonailag alkalmazhatóvá" tegye. Ez Rogozin szerint azt fogja jelenteni, hogy "senki sem lesz" a ROSS-on az orosz űrhajósokon kívül, akik "az ezen az állomáson telepített célberendezéseket fogják karbantartani".