Tudomány

A Földet megközelítő Apophis aszteroidát is kutatja az Osiris-Rex űrszonda

A NASA kibővítette az Orisis-Rex űrszonda misszióját: a Bennu aszteroidáról gyűjtött mintákkal hazafelé tartó szonda a Földet 2068-ig háromszor is megközelítő Apophis kisbolygót is útba ejti.



Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) kedden jelentette be, hogy űrszondája, amely 2020-ban a Bennu aszteroidáról gyűjtött mintákat, új nevet és feladatot kapott: az OSIRIS-APophis EXplorert (Osiris-Apex) átirányították a 370 méter átmérőjű Apophis aszteroidához, amely 2029-ben 32 ezer kilométerre közelíti meg a Földet.



Az Osiris-Apex orbitális pályára áll az űrszikla körül, miután az elhalad a Föld mellett, és megpróbálja minél közelebbről megvizsgálni az S-típusú aszteroidát.



Az űrszonda új feladata, hogy tanulmányozza azokat a változásokat, amelyek a Föld megközelítése miatt keletkeznek az aszteroidában, és hajtóműveivel megpróbálja eltávolítani és tanulmányozni az Apophis felszínén és alatta lévő port és apró kőzetet.



A NASA azt is közölte, hogy nyolc űrszondájának küldetését hosszabbítja meg.



Folytatódik a Mars Odyssey, a Mars Reconnaissance Orbiter, a MAVEN, a Mars Science Laboratory (Curiosity), az InSight leszállóegység, a Lunar Reconnaissance Orbiter, az Osiris-Rex és a New Horizons küldetése, ha az eszközök működőképesek maradnak.



A missziók többségének időtartamát három évvel növelik meg, az InSight pedig 2022 végéig folytatja munkáját, hacsak az űrszonda energiaellátása nem tart ki még ennél is tovább.



Lori Glaze, a NASA washingtoni bolygótudományi osztályának igazgatója elmondta, hogy meghosszabbításuk révén jobban ki lehet használni a NASA nagyszabású űrmisszióit, és jóval alacsonyabb költséggel folytathatják a kutatást, mint amennyibe egy új küldetés kerülne.



Az először 2004-ben észlelt Apophis nevű kisbolygó a következő száz évben háromszor is megközelíti a Földet, 2029-ben, 2036-ban és 2068-ban. A NASA számításai szerint az aszteroida nem fog összeütközni a Földdel.