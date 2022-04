Orvostudomány

A korábbinál kétszer pontosabb vérvizsgálat jelzi előre az infarktus és stroke kockázatát

Egy új vérvizsgálat előre jelzi, hogy valakit komolyan fenyeget-e szívroham, stroke, szívelégtelenség vagy a következő négy évben ezek miatt bekövetkező halálozás kockázata.



A vérben lévő fehérjék mérésén alapuló teszt nagyjából kétszer olyan pontos, mint a korábbi kockázatfelmérés. Segíthet annak megállapításában, hogy a betegek meglévő gyógyszerei hatékonyak-e, vagy más gyógyszerekre van-e szükségük a kockázat csökkentéséhez - ismertette a kutatást a The Guardian online kiadása.



A kutatást vezető Dr. Stephen Williams, a coloradói Boulderben működő SomaLogic munkatársa kiemelte, hogy a teszt újabb lépés a személyre szabott gyógyításban.



Az innováció új szív- és érrendszeri gyógyszerek kifejlesztésének felgyorsítására is alkalmas lehet, mivel a klinikai vizsgálatok során gyorsabban lehetne kiértékelni, hogy a gyógyszerjelöltek működnek-e.



Míg a genetikai tesztek bizonyos betegségek kockázatát jelzik, a fehérjeelemzés pontosabb képet adhat arról, hogy a szervek, szövetek és sejtjek mit csinálnak egy adott pillanatban.



Williams és kollégái gépi tanulással elemezték 22 ezer 849 ember vérplazmamintájának 5000 fehérjét, és egy 27 fehérjéből álló együttest azonosítottak, amely előre jelzi a szívroham, a stroke, a szívelégtelenség vagy a négy éven belüli halálozás valószínűségét.



Amikor 11 609 résztvevőn ellenőrizték, megállapították, hogy modelljük nagyjából kétszer olyan pontos, mint a meglévő kockázati felmérések, amelyek a páciens életkorát, nemét, etnikai hovatartozását, kórtörténetét, koleszterinszintjét és vérnyomását veszik figyelembe a szív- és érrendszeri problémák bekövetkezésének valószínűsítésére.



A teszt ráadásul olyan páciens esetében is pontosan meg tudja becsülni a kockázatot, akiknek korábban már volt szívinfarktusa vagy stroke-ja, vagy más betegsége van, és gyógyszereket szed a kockázat csökkentésére.



A kutatás eredményeit a Science Translational Medicine című szaklap friss számában tették közzé.