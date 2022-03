Koronavírus-járvány

A tüdőrák szűrése, a betegség időben való felismerése, valamint a kezelés gyors megkezdése gyors megkezdése életmentő lehet. 2022.03.23 07:55 ma.hu

Rákos megbetegedéshez vezethet a koronavírus egyik szövődménye - közölte Kardos Lilla, az Affidea Magyarország cég vezető orvosigazgatója.



A napi.hu cikke szerint Magyarországon évente több mint 10 ezer embernél diagnosztizálnak rosszindulatú tüdődaganatot, és a betegek többsége meghal: évente átlagosan mintegy 8 ezren halnak meg emiatt. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a kutatók szerint a koronavírus egyik szövődményében, a tüdőfibrózison átesett páciensek között is megő a tüdőrák kockázata.



Kardos Lilla arra hívta fel a figyelmet, hogy a tüdőrák szűrése, a betegség időben való felismerése, valamint a kezelés gyors megkezdése életmentő lehet. A betegség felismerésében elsősorban az alacsony sugárterhelésű CT-vizsgálatok segíthetnek, a klasszikus mellkasi röntgenvizsgálat ugyanis az eseteket nagy részében nem mutatja ki a kisebb elváltozásokat.



Hozzátette: az alacsony sugárterhelésű vizsgálatok ezzel szemben részletes képet nyújtanak a tüdő állapotáról, és akár a pár milliméter nagyságú elváltozásokat is képesek felfedezni a tüdőben.



"Egy alacsony sugárterhelésű tüdő-CT-vizsgálat sugárterhelése nem több, mint amennyi háttérsugárzás éri a szervezetet egy tengerentúli repülőút alatt. Tehát egy tüdőrákszűrő CT-vizsgálat haszna jóval meghaladja annak kockázatát" - hangsúlyozta a szakorvos, aki szerint ezek a vizsgálatok a tüdőfibrózison átesettek mellett azok számára is ajánlottak, akik több évtizede dohányoznak, valamilyen súlyosabb tüdőbetegséggel élnek együtt, vagy a családjukban korábban már előfordult valakinél tüdőrák.