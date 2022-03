Gyász

Elhunyt a férfi, aki elsőként kapott genetikailag módosított sertésszívet

Meghalt a férfi, aki elsőként kapott genetikailag módosított sertésszívet. A halálos szívbeteg David Bennett két hónapig élt az Egyesült Államokban végzett operáció után. Néhány nappal ezelőtt romlani kezdett az állapota, és az 57 éves férfi kedden elhunyt - közölték szerdán a marylandi kórház orvosai, akik a beavatkozást végezték.



Bennett a Marylandi Egyetem kórházában hunyt el, a halál pontos okát nem közölték. Fia dicsérte a klinikát, hogy apjának felajánlották az utolsó reményt nyújtó beavatkozást. A család azt remélte, a műtét támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a szervhiányon akarnak segíteni.



"Reméljük, ez a történet a remény kezdetét, és nem a végét jelenti" - idézte a kórház közleménye az ifjabb David Bennettet.



Az orvosok évtizedek óta keresik, hogyan lehetne állati szerveket használni életmentő átültetésekhez. A marylandi Hagerstonból származó Bennett azért jöhetett szóba az úttörő beavatkozás első alanyaként, mert máskülönben a biztos halál várt volna rá. Emberi szívet nem kaphatott, gépek tarották életben, minden egyéb gyógyulási lehetőséget kimerítettek.



A január 7-i operáció után a páciens fia azt mondta az AP hírügynökségnek, apja tudta, nincs garancia arra, hogy működni fog a transzplantáció.



Hasonló átültetések - úgynevezett xenotranszplantációk - korábban kudarccal végződtek, mert a páciens szervezete gyorsan kilökte az állati szervet. Ezúttal a marylandi sebészek genetikailag módosított sertésszívet használtak: a tudósok eltávolították azokat a sertésgéneket, amelyek a rendkívül gyors kilökést előidézték, és emberi géneket ültettek be, hogy segítsenek a szervezetnek a szív befogadásában.



Eleinte működött a sertésszív, a kórház rendszeresen közleményt adott ki, hogy Bennett lassan gyógyul. Múlt hónapban közzétettek egy videót, ahol a férfi a Super Bowlt nézte kórházi ágyából, míg a fizioterapeutával dolgozott.



Bennett lényegesen tovább élt a genetikailag módosított sertésszívvel, mint az előző mérföldkőnek számító transzplantáció alanya, egy kaliforniai csecsemő, aki 21 napot élt páviánszívvel 1984-ben.



Óriási az igény a beültethető szervek más forrásaira. Tavaly több mint 41 ezer átültetést végeztek az Egyesült Államokban, köztük mintegy 3800 szívátültetést. Ennek ellenére több mint 106 ezren várnak az országban szervekre, ezrek halnak meg, mielőtt hozzájutnának, újabb ezreket fel sem tesznek a listára, mert nem látnak esélyt.



A sertésszívbillentyűk beültetése már elterjedt.



Októberben New York-i sebészek bejelentették, hogy sikeresen ültettek be sertésvesét emberbe, azonban a páciensnél ekkor már beállt az agyhalál, felépülésére nem volt remény.