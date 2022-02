Tudomány

Műholdak tucatjait veszítette el a SpaceX egy mágneses viharban

Műholdak tucatjait veszítette el a SpaceX egy mágneses viharban egy nappal a fellövésük után - írta a BBC hírportálja.



A műholdak a viharban kizuhantak pályájukról. A geomágneses "viharokat" a napfelszín nagy erejű kitörései okozzák, ezek plazmát és mágneses mezőt lőnek ki, ami a Földet is elérheti.



Elon Musk amerikai milliárdos cége azt közölte, hogy a múlt héten fellőtt 49 szatellit közül akár 40-et is elérhetett a vihar. A műholdaknak a Starlink internetes projekt hálózatához kellett volna csatlakozniuk.



A Starlink projekt célja, hogy nagy sebességű internetet biztosítsanak műholdak ezrei segítségével. A rendszer viszonylag drága, de ott ad hozzáférést, ahol kábeles kapcsolat nem lehetséges. Jó példa erre, hogy amikor a Tongát sújtó januári földrengés és szökőár elvágta a sziget tenger alatti adatkábelét, a közeli Fidzsin építettek Starlink-állomást, hogy az internet újra elérhető legyen.



A legutóbbi 49 műholdat a Föld felszínétől mintegy 210 kilométerre állították pályára. A február 3-i fellövés után mindegyik műhold kontrollált repülést ért el. Egy nappal később azonban geomágneses vihar csapott le a Földre.



A vihar felmelegítette az atmoszférát, amely a vártnál sűrűbbé vált. "A fedélzeti GPS szerint a vihar eszkalációs sebessége és súlyossága miatt a légkör ellenállása 50 százalékkal nagyobb lett, mint a korábbi műholdfellövéseknél" - közölte a SpaceX.



Megpróbálták biztonsági üzemmódba helyezni a műholdakat, hogy a légellenállást minimalizálják, azonban a légellenállás elég erős volt ahhoz, hogy a szatellitek ne tudjanak kilépni a biztonságos üzemmódból és visszatérni a Föld körüli pályára, amelyet el kellett volna érniük a stabilitás érdekében. Ehelyett akár 40 műhold is visszaeshet a Föld légkörébe és eléghet.



A szakemberek nem számítanak arra, hogy bármelyik is becsapódna a Földbe.