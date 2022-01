Koronavírus-járvány

Fillérekből megvan az új amerikai védőoltás, ami rendkívül hatékony a koronavírus ellen

Egy decemberben Indiában engedélyezett vakcina segíthet megoldani a globális közegészségügy egyik legégetőbb problémáját: Hogyan lehet az alacsonyabb jövedelmű országokat biztonságos, hatékony és megfizethető COVID-19 vakcinával ellátni.



A vakcina neve CORBEVAX. Régi, de bevált vakcinatechnológiát használ, és sokkal egyszerűbben előállítható, mint a legtöbb, ha nem az összes ma használatos COVID-19 vakcina.



"A CORBEVAX megváltoztatja a világot" - mondja Dr. Keith Martin, a washingtoni Egyetemek a globális egészségért konzorcium ügyvezető igazgatója "Lehetővé teszi, hogy a világ országai, különösen az alacsony jövedelmű országok, képesek legyenek ezeket a vakcinákat előállítani és úgy kereskedelmi forgalomba hozni, hogy megfizethető, hatékony és biztonságos legyen".



A CORBEVAX története mintegy két évtizeddel ezelőtt kezdődött. Peter Hotez és Maria Elena Bottazzi a washingtoni George Washington Egyetem orvosi kutatói voltak, ahol az úgynevezett ritka trópusi betegségek, például a skisztoszómia és a horogféreg elleni vakcinákon és kezeléseken dolgoztak.



Amikor 2003-ban kitört a SARS néven ismert koronavírus-törzs, úgy döntöttek, hogy foglalkoznak ezzel a betegséggel is. Miután Houstonba költöztek, hogy a Baylor College of Medicine orvosi magánegyetem és a Texasi Gyermekkórház vakcinafejlesztő központjának munkatársai legyenek, létrehoztak egy próbavakcinát a fehérje-alegység-technológia segítségével. Ennek során olyan vírusból vagy baktériumból származó fehérjéket használnak, amelyek immunválaszt váltanak ki, de nem okoznak betegséget. "Ez ugyanaz a technológia, mint az évtizedek óta létező hepatitis B vakcina esetében alkalmaznak" - mondja Hotez.



Noha a SARS elleni vakcinajelöltjük ígéretesnek tűnt, de aztán az a járvány elült, mivel nem volt pandémia, nem volt szükség a vakcinára. Amikor aztán az új koronavírustörzs kiváltotta a COVID-19 világjárványt, Hotez és Bottazzi úgy gondolták, hogy leporolhatják régi technológiájukat, és módosíthatják azt a COVID-19 elleni felhasználásra. Végül is a COVID-19-et okozó vírus és a SARS-ot okozó vírus meglehetősen hasonló.



Hotez azt mondta, hogy megpróbálták a hatóságoknak bemutatni a vakcinájukat, de nem voltak lenyűgözve. "Az emberek annyira ragaszkodtak az innovációhoz, hogy senki sem gondolt arra, hogy "Hé, talán használhatnánk egy olcsó, tartós, könnyen kezelhető vakcinát, amellyel be lehet oltani az egész világot" - mondta Hotez.

"Tényleg őszintén szólva nem tudtunk semmilyen vonzerőt elérni az Egyesült Államokban, de a mi küldetésünk mindig is az volt, hogy lehetővé tegyük a technológiák előállítását és használatát az alacsony és közepes jövedelmű országokban" - emlékszik vissza Bottazzi.



Ezért fordultak a privát szférához, az egyik legjelentősebb adományozó a New York-i JPB Foundation volt, a többi pedig mind texasi forrás.



Hotez szerint a Pfizer és a Moderna mRNS-vakcináival, valamint a Johnson & Johnson vírusvektor-vakcinájával ellentétben a CORBEVAX-hoz hasonló fehérje-alegység-vakcináknak már vannak eredményei. Így ő és Bottazzi viszonylag biztosak voltak abban, hogy a CORBEVAX biztonságos és hatékony lesz.



"És olcsó, egy dollár, egy dollár ötven egy adag" - mondja Hotez. "Ennél olcsóbbat nem lehet kapni."



A klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy joggal bíztak abban, hogy a CORBEVAX működni fog. Egy Indiában, 3000 önkéntes bevonásával végzett, még nem publikált tanulmány szerint a vakcina 90%-ban hatékony az eredeti COVID-19 vírustörzs által okozott megbetegedések megelőzésében, 80%-ban pedig a delta változat ellen. Az omicron ellen még tesztelik.



A CORBEVAX azonban már a való világba is belépett. A múlt hónapban a vakcina sürgősségi felhasználási engedélyt kapott a szabályozó hatóságoktól Indiában. A Biological E Ltd nevű indiai vakcinagyártó már gyártja is az oltóanyagot. A vállalat azt állítja, hogy havonta 100 millió adagot állít elő, és már 300 millió adagot értékesített az indiai kormánynak.



"A Dr. Hotez és Bottazzi által létrehozott CORBEVAX vakcina igazi szépsége az, hogy ennek a vakcinának a szellemi tulajdona mindenki számára elérhető lesz" - mondja Keith Martin. "Így a szenegáli, dél-afrikai és latin-amerikai gyártók is képesek lesznek előállítani ezt a bizonyos vakcinát."



Ezzel szemben például a Pfizer és a Moderna készítői nem osztják meg receptjüket.



A CORBEVAX technológia egyik hátránya, hogy nem lehet olyan gyorsan módosítani, mint az mRNS-vakcinákat, hogy alkalmazkodjanak az új változatokhoz. Ez nehéz döntések elé állítja a közegészségügyi hatóságokat. Természetesen Hotez már dolgozik az erre alkalmas technológiák kifejlesztésén.